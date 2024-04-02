İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
RamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Teknoloji > İlham Aliyev'e "KAAN" savaş uçağı hediyesi!

İlham Aliyev'e "KAAN" savaş uçağı hediyesi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İlham Aliyev&#039;e &quot;KAAN&quot; savaş uçağı hediyesi!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve beraberindeki heyet, Bakü ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Başkan Görgün, Cumhurbaşkanı Aliyev'e KAAN savaş uçağı temalı bir hediye takdim etti.

Prof. Dr. Haluk Görgün ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz gün Azerbaycan’ın başkenti Bakü’yü ziyaret etti. Bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk savunma sanayii heyetini kabul ederek, iki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliğine değindi.

Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk savunma sanayii ürünlerinin kalitesi ve verimliliğiyle dünya çapında tanınmasından övgüyle söz etti. Aliyev ayrıca Azerbaycan’da savunma sanayiinin geliştirilmesine yönelik ciddi adımlar atıldığının altını çizerek, önde gelen Türk şirketlerinden bir heyetin ülkeyi ziyaretinin iş birliği olanaklarını görüşmek için iyi fırsatlar oluştuğunu sözlerine ekledi.

Ziyaret sonrasında Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Cumhurbaşkanı Aliyev’e "KAAN" savaş uçağının üretimi sırasında ortaya çıkan atık malzemeler ile yapılan bir hediyeyi takdim etti.

İlham Aliyev'e

Görüşmede Görgün’e; ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ASFAT Genel Müdürü Behçet Karataş, ASSAN Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, REPKON Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Külekçi, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ve TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil eşlik etti.

AZERBAYCAN VE KAAN SAVAŞ UÇAĞI

IDEF’23 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı sırasında Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile TUSAŞ arasında, ‘Milli Muharip Uçak Geliştirme İş Birliği Anlaşması’ imzalanmıştı.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
watchOS 11 ile birlikte Apple Watch 4 desteği sonlanacak! - TeknolojiApple Watch 4 artık güncellenmeyecek!Samsung telefon kullananların korkulu rüyası ekran yanığı geri döndü! - TeknolojiKullanıcıların büyük kabusu geri döndü!iOS 18 güncellemesi almayacak telefonlar belli oldu! - TeknolojiApple artık bu cihazlara güncelleme vermeyecek!Xiaomi 14 Ultra, 5.5G bağlantısını destekleyen ilk Xiaomi telefonu oldu! - TeknolojiMobil internet hızını alt üst etti!OpenAI sesleri klonlayabilen yeni teknolojisini tanıttı! - TeknolojiSes klonlama çağı başlıyor!Fiyat performans ürünü AirPods ve AirPod Max bu yıl içerisinde duyurulacak! - TeknolojiUcuz AirPods ve Airpods Max geliyor!ChatGPT kullanmak artık daha kolay! - TeknolojiChatGPT artık üye olmadan kullanılabilecek!Microsoft ve OpenAI'dan 100 milyar dolarlık yapay zeka yatırımı! - Teknolojiİki dünya devinden 100 milyar dolarlık anlaşmaDiscord, 'Ganimet Kutuları'nı duyurdu! Discord Loot Boxes etkinliği nedir? - TeknolojiDiscord, 'Ganimet Kutuları'nı duyurdu!'Anonim' meğer anonim değilmiş! Google suçunu kabul etti, 5 milyar dolar tazminat ödeyecek - Teknoloji'Anonim' meğer anonim değilmiş
Sonraki Haber Yükleniyor...