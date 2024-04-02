İlham Aliyev'e "KAAN" savaş uçağı hediyesi!

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve beraberindeki heyet, Bakü ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Başkan Görgün, Cumhurbaşkanı Aliyev'e KAAN savaş uçağı temalı bir hediye takdim etti.

Prof. Dr. Haluk Görgün ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz gün Azerbaycan’ın başkenti Bakü’yü ziyaret etti. Bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk savunma sanayii heyetini kabul ederek, iki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliğine değindi.

Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk savunma sanayii ürünlerinin kalitesi ve verimliliğiyle dünya çapında tanınmasından övgüyle söz etti. Aliyev ayrıca Azerbaycan’da savunma sanayiinin geliştirilmesine yönelik ciddi adımlar atıldığının altını çizerek, önde gelen Türk şirketlerinden bir heyetin ülkeyi ziyaretinin iş birliği olanaklarını görüşmek için iyi fırsatlar oluştuğunu sözlerine ekledi.

Ziyaret sonrasında Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Cumhurbaşkanı Aliyev’e "KAAN" savaş uçağının üretimi sırasında ortaya çıkan atık malzemeler ile yapılan bir hediyeyi takdim etti.

Görüşmede Görgün’e; ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ASFAT Genel Müdürü Behçet Karataş, ASSAN Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, REPKON Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Külekçi, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ve TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil eşlik etti.

AZERBAYCAN VE KAAN SAVAŞ UÇAĞI

IDEF’23 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı sırasında Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile TUSAŞ arasında, ‘Milli Muharip Uçak Geliştirme İş Birliği Anlaşması’ imzalanmıştı.