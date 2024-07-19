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Haberler > Teknoloji > İnsanlar için umut! Farelerde ömrü yüzde 25 uzatabilecek ilaç bulundu

İnsanlar için umut! Farelerde ömrü yüzde 25 uzatabilecek ilaç bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İnsanlar için umut! Farelerde ömrü yüzde 25 uzatabilecek ilaç bulundu

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bilim adamları laboratuvar farelerinin ömrünü uzatabilme ihtimali olan bir ilaç keşfetti.

İlacın insanların yaşlanmasını da yavaşlatabileceği belirtildi. Araştırmada, yaşlanmayı tetiklediğine inanılan protein grubundan Interlökin-11’e karşı bir antikor olarak geliştirilen ilacın laboratuvar hayvanlarında başarılı olduğu ve ömürlerini tıbben yüzde 25 uzatma ihtimali olduğu ifade edildi. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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