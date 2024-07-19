İnsanlar için umut! Farelerde ömrü yüzde 25 uzatabilecek ilaç bulundu
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bilim adamları laboratuvar farelerinin ömrünü uzatabilme ihtimali olan bir ilaç keşfetti.
İlacın insanların yaşlanmasını da yavaşlatabileceği belirtildi. Araştırmada, yaşlanmayı tetiklediğine inanılan protein grubundan Interlökin-11’e karşı bir antikor olarak geliştirilen ilacın laboratuvar hayvanlarında başarılı olduğu ve ömürlerini tıbben yüzde 25 uzatma ihtimali olduğu ifade edildi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi