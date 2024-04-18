iOS'un eski oyun emülatörü artık resmi olarak kullanılabiliyor!

Yıllar önce geliştirici Riley Testut iOS için GBA4iOS adında oyun emülatörünü yayınladı. O zamanlar Apple'ın kurallarına aykırı olduğu için App Store'dan uygulama kaldırıldı fakat bu durum değişti.

5 Nisan'da Apple'ın politika değişikliği nedeniyle artık App Store'da retro oyun emülatörlerine izin verildiği açıklandı.

Emülatörler için resmi desteğe sahip olan Testut, son emülatörü olan Delta'yı App Store'da yayınladı. Geçtiğimiz hafta uygulama mağazasında yayınlanan farklı emülatörlerin aksine Delta, çok iyi optimize edilmiş ve her yönüyle keyifli bir oyun deneyimi sunuyor.

Delta uygulaması NES, SNES, Nintendo 64, Game Boy Color, Game Boy Advance ve Nintendo DS gibi eski oyun sistemlerini destekliyor. Farklı sistemleri destekleyen uygulamaları açmak istediğinizde oyundan oyuna değişkenlik gösterecek şekilde otomatik olarak uygulamaya yükleniyor ve bir Nintendo cihazında oynuyormuş hissi vererek iyi bir iş çıkarıyor.

Delta'nın bu kadar yetenekli bir emülatör olması şans eseri olan bir durum değil. Alternatif yükleme yöntemleri kullanarak iPhone cihazlarında yıllardır kullanılabiliyordu. Ancak App Store uygulamayı indirmeyi oldukça kolaylaştırdı.

KUSURSUZA YAKIN OYUN DENEYİMİ

Delta'nın ekran kontrolleri oyunlar için kusursuza yakın bir şekilde çalışıyor. Ancak aynı zamanda çok çeşitli retro ve modern oyun kumandaları ile de kontrol edilebiliyor. Kaydetme ve yükleme işlemlerini yapabilen emülatör, aynı zamanda bulut sistemi ile farklı bir cihazda hesabınızı açmanız durumunda kayıt dosyalarınızı aktarabiliyor. The Verge'nin haberine göre Game Genie ve GameShark hile kodları desteği, duraklatma düğmesi ve oyunların yavaş bölümlerini hızlandırmak için ileri sarma gibi gelişmiş özelliklere sahip.

Delta emülatörünü indirdiğinizde içerisinde herhangi bir oyun bulundurmuyor. iCloud Drive, Dropbox veya Google Drive'a kullanıcıların yüklediği oyunları sisteme aktarıp oynanabiliyor. Apple'ın App Store kuralları "retro oyun konsolu emülatör uygulamalarına" izin veriyor ancak Apple, uygulama geliştiricilerinin "geçerli tüm yasalara" uygun olmasını sağlamalarını istiyor.

Delta uygulamasının içerisinde oyun yüklü olmamasının nedeni özellikle Nintendo'nun telif davaları ile uğraşmamak istenmemesi. Nintendo'nun bu durumu fark edip şikayette bulunma olasılığı her zaman bulunmakta ve bu yüzden uygulama resmi mağazadan kaldırılmadan indirmekte fayda var.