iPhone 16 ve iPhone 16 Plus sızdırıldı! İşte yeni renkleri ve özellikleri

Apple'ın iPhone 16 ve iPhone 16 Plus cihazlarına gelecek yeni renk seçeneklerini ve söylentilere göre yeniden tasarlanan kamera çıkıntısını ortaya çıkartan iPhone 16 modeline ait fotoğraf sızdırıldı.

Fotoğraf, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus için beş yeni renk seçeneğini gösteriyor ve bu renkler, Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından daha önce tahmin edilen renklerle uyumlu: Beyaz, Siyah, Mavi, Yeşil ve Pembe.

Yeni renkler, Apple'ın bu yıl standart iPhone 16 modelleri için daha canlı, daha doygun bir renk paleti tercih ettiğini öne sürüyor. Ancak, gösterilen maket modellerine kıyasla kullanılan malzemelerde farklılıklar olabilir. Hatırlatma olarak, mevcut iPhone 15 ve iPhone 15 Plus cihazları Mavi, Pembe, Sarı, Yeşil ve Siyah renklerde sunuluyor.

IPHONE 16 PLUS'IN ÖZELLİKLERİ NELER?

6,1 ve 6,7 inçlik iPhone 16 modelleri için Apple, önceki çapraz lens düzenlemesinden farklı olarak yeni bir dikey kamera lens düzenlemesi planlıyor. Maket modellerde görüldüğü üzere yeni düzenleme, standart iPhone 16 modellerinin Vision Pro kulaklığı için Mekansal Video yakalamasına olanak tanıyacak. Önceki iPhone'lar, çapraz lensleri barındırmak için kare şeklinde bir kamera çıkıntısı kullanıyordu, ancak Apple, yeni lens düzenlemesiyle kamera çıkıntısını inceltebiliyor.

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın A18 çip, 8GB RAM, sağ tarafta fotoğraf ve video için yeni bir "Capture" düğmesi, iPhone 15 Pro modellerine özel olan Aksiyon düğmesi ve daha fazlasını içermesi bekleniyor. MacRumors'un haberine göre iPhone 16 serisindeki tüm dört cihazın Eylül ortasında piyasaya sürülmesi bekleniyor.