iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max ne zaman satışa çıkacak, Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Teknoloji devi Apple’ın en son piyasaya sunduğu iPhone 16 serisinin özellikleri ve fiyatı üst seviyelerde olduğunu biliyoruz. Fakat teknoloji devi Apple'ın iPhone 16 serisini duyurduğu etkinlikten sonra telefonlara zam yapması bekleniyor.

Hal böyle olunca akıllara “iPhone 16 Pro Max vergisiz fiyatı ne kadar?” sorusu geliyor. Fiyatlara geçmeden önce, akıllı cep telefonlarından hangi vergilerin alındığını ve ne kadar vergi ödendiğini kısaca inceleyelim:

%20 KDV Vergisi

%25, %40, %50 ÖTV vergisi

%1’lik Kültür Bakanlığı

TRT Bandrol Ücreti ise %12’lik bir paya sahip olmakta.

İPHONE 16 VERGİSİZ FİYATI 2024

Apple'ın giriş seviyesi telefonu olan iPhone 16 128 GB'lık versiyonun tahmini satış fiyatı şu şekilde:

Uygulanan vergiler ve tahmini fiyatlandırma şu şekilde;

%20 KDV : 9.225,20 TL

%50 ÖTV : 15.375,30 TL

%12 TRT Bandrol : 3.294,70 TL

%1 Kültür Bakanlığı Payı : 271,80 TL

Tahmini vergi payını topladığımız zaman total de 28.167 TL tutmakta. Telefonun tahmini satış fiyatı 55.351,00 TL olması bekleniyor.

İPHONE 16 PLUS 128 GB NE KADAR OLACAK?

Şarj sorunu çekmek istemeyen kişilerin tercih ettiği iPhone 16 Plus modelinin yurt dışında 899 dolardan satışa çıkması bekleniyor.

Uygulanan vergiler ve tahmini fiyatlandırma şu şekilde;

%20 KDV : 10.379,80 TL

%50 ÖTV : 17.299,60 TL

%12 TRT Bandrol : 3.707,10 TL

%1 Kültür Bakanlığı Payı : 305,90 TL

Tahmini vergi payını topladığımız zaman total de 30.586,30 TL tutmakta. Telefonun tahmini satış fiyatı 62.278,70 TL olması bekleniyor.

İPHONE 15 PRO VERGİSİZ ÜCRETİ NE KADAR?

Liste satış fiyatı 1099 dolar olması beklenen iPhone 15 Pro 256 GB modelinin tahmini satış fiyatı şu şekilde:

%20 KDV : 12.689,00 TL

%50 ÖTV : 21.148,30 TL

%12 TRT Bandrol : 4.531,80 TL

%1 Kültür Bakanlığı Payı : 373,90 TL

Telefonun tahmini satış fiyatı 76.133,80 TL olması bekleniyor.

İPHONE 16 PRO MAX 256 GB VERGİSİZ OLDUĞUNDA FİYAT 2024

Serinin en üst segment modeli olan iPhone 15 Pro Max 256 GB versiyonunun tahmini yurt dışı satış fiyatı 1199 dolar. Türkiye'de vergiler eklenince fiyatın şu şekilde olması bekleniyor:

%20 KDV : 13.843,50 TL

%50 ÖTV : 23.072,50 TL

%12 TRT Bandrol : 4.944,10 TL

%1 Kültür Bakanlığı Payı : 407,90 TL

Telefonun Türkiye'de satış fiyatının 83.061,10 TL olması bekleniyor.