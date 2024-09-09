iPhone 16 Türkiye fiyatları açıklandı! iPhone 16 Pro Max fiyat listesi ve satış tarihleri...

Apple'ın tanıtım etkinliğinin sona ermesinin ardından, yeni iPhone 16 serisinin Türkiye fiyatları duyuruldu. İşte iPhone 16 Pro Max'in Türkiye fiyatları...

Apple’ın etkinliği sonrasında iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max’in Türkiye fiyatları duyuruldu. Artık “iPhone 16 ne kadar, alınır mı?” sorusunun cevabı belli oldu ve iPhone 16 Türkiye fiyat listesi netleşti. Ayrıca, telefonların ön sipariş ve Türkiye'ye geliş tarihleri de açıklandı.

iPhone 16 Fiyat Listesi iPhone Modeli Fiyat iPhone 16 128 GB 64.999 TL iPhone 16 256 GB 69.999 TL iPhone 16 512 GB 79.999 TL iPhone 16 Plus 128 GB 73.999 TL iPhone 16 Plus 256 GB 78.999 TL iPhone 16 Plus 512 GB 88.999 TL iPhone 16 Pro 128 GB 82.999 TL iPhone 16 Pro 256 GB 87.999 TL iPhone 16 Pro 512 GB 97.999 TL iPhone 16 Pro 1 TB 107.999 TL iPhone 16 Pro Max 256 GB 99.999 TL iPhone 16 Pro Max 512 GB 109.999 TL iPhone 16 Pro Max 1 TB 119.999 TL

TÜRKİYE'DE İPHONE 16 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max, 13 Eylül tarihinde Apple Store Türkiye web sitesinde ön siparişe açılacak. Telefonlar, 20 Eylül'de Türkiye'ye gelecek ve Apple Store ile diğer mağazalardan satın alınabilecek. iPhone 16'nın Türkiye'deki satış tarihi ve ön sipariş bilgileri netleşti.