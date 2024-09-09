iPhone 16 Türkiye fiyatları açıklandı! iPhone 16 Pro Max fiyat listesi ve satış tarihleri...
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Apple'ın tanıtım etkinliğinin sona ermesinin ardından, yeni iPhone 16 serisinin Türkiye fiyatları duyuruldu. İşte iPhone 16 Pro Max'in Türkiye fiyatları...
Apple’ın etkinliği sonrasında iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max’in Türkiye fiyatları duyuruldu. Artık “iPhone 16 ne kadar, alınır mı?” sorusunun cevabı belli oldu ve iPhone 16 Türkiye fiyat listesi netleşti. Ayrıca, telefonların ön sipariş ve Türkiye'ye geliş tarihleri de açıklandı.
|iPhone Modeli
|Fiyat
|iPhone 16 128 GB
|64.999 TL
|iPhone 16 256 GB
|69.999 TL
|iPhone 16 512 GB
|79.999 TL
|iPhone 16 Plus 128 GB
|73.999 TL
|iPhone 16 Plus 256 GB
|78.999 TL
|iPhone 16 Plus 512 GB
|88.999 TL
|iPhone 16 Pro 128 GB
|82.999 TL
|iPhone 16 Pro 256 GB
|87.999 TL
|iPhone 16 Pro 512 GB
|97.999 TL
|iPhone 16 Pro 1 TB
|107.999 TL
|iPhone 16 Pro Max 256 GB
|99.999 TL
|iPhone 16 Pro Max 512 GB
|109.999 TL
|iPhone 16 Pro Max 1 TB
|119.999 TL
TÜRKİYE'DE İPHONE 16 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max, 13 Eylül tarihinde Apple Store Türkiye web sitesinde ön siparişe açılacak. Telefonlar, 20 Eylül'de Türkiye'ye gelecek ve Apple Store ile diğer mağazalardan satın alınabilecek. iPhone 16'nın Türkiye'deki satış tarihi ve ön sipariş bilgileri netleşti.
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi