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Haberler > Teknoloji > iPhone 16 Türkiye fiyatları açıklandı! iPhone 16 Pro Max fiyat listesi ve satış tarihleri...

iPhone 16 Türkiye fiyatları açıklandı! iPhone 16 Pro Max fiyat listesi ve satış tarihleri...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
iPhone 16 Türkiye fiyatları açıklandı! iPhone 16 Pro Max fiyat listesi ve satış tarihleri...
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple'ın tanıtım etkinliğinin sona ermesinin ardından, yeni iPhone 16 serisinin Türkiye fiyatları duyuruldu. İşte iPhone 16 Pro Max'in Türkiye fiyatları...

Apple’ın etkinliği sonrasında iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max’in Türkiye fiyatları duyuruldu. Artık “iPhone 16 ne kadar, alınır mı?” sorusunun cevabı belli oldu ve iPhone 16 Türkiye fiyat listesi netleşti. Ayrıca, telefonların ön sipariş ve Türkiye'ye geliş tarihleri de açıklandı.

iPhone 16 Fiyat Listesi

iPhone Modeli Fiyat 
iPhone 16 128 GB64.999 TL
iPhone 16 256 GB69.999 TL
iPhone 16 512 GB79.999 TL
iPhone 16 Plus 128 GB73.999 TL
iPhone 16 Plus 256 GB78.999 TL
iPhone 16 Plus 512 GB88.999 TL
iPhone 16 Pro 128 GB82.999 TL
iPhone 16 Pro 256 GB87.999 TL
iPhone 16 Pro 512 GB97.999 TL
iPhone 16 Pro 1 TB107.999 TL
iPhone 16 Pro Max 256 GB99.999 TL
iPhone 16 Pro Max 512 GB109.999 TL
iPhone 16 Pro Max 1 TB119.999 TL

 

iPhone 16 Türkiye fiyatları açıklandı! iPhone 16 Pro Max fiyat listesi ve satış tarihleri... - 1. Resim

TÜRKİYE'DE İPHONE 16 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max, 13 Eylül tarihinde Apple Store Türkiye web sitesinde ön siparişe açılacak. Telefonlar, 20 Eylül'de Türkiye'ye gelecek ve Apple Store ile diğer mağazalardan satın alınabilecek. iPhone 16'nın Türkiye'deki satış tarihi ve ön sipariş bilgileri netleşti.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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