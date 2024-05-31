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James Webb Teleskobu en uzak galaksiyi buldu

Düzenleyen: / Kaynak: NASA
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James Webb Teleskobu en uzak galaksiyi buldu

Teknoloji Haberleri  / NASA

NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile geliştirdiği James Webb teleskobunun (JWST), resmi sitesinde bilinen en uzak galaksinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Galaksinin yaşına dair de tahminler paylaşıldı.

Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçen James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesindeki yeni gezegenlere dair keşif bilgileri göndermeye devam ediyor. 

Büyük Patlama'dan (Big Bang) sonra ortaya çıkan galaksileri keşfetmek için de kullanılıyor.

Son zamanlarda "Kozmik Şafak" olarak adlandırılan galaksiye hakkında bilgiler gönderen teleskobun en uzak galaksiyi tespit ettiği fotoğrafıyla birlikte paylaşıldı.

James Webb Uzay Teleskobu'nun NIRSpec (Yakın-Kızılötesi Spektrograf) aygıtını kullanan bilim adamları, JADES-GS-z14-0 galaksisinin kırmızıya kaymasını ve dolayısıyla yaşını doğru bir şekilde ölçmek için bir spektrum elde etti. 

James Webb Teleskobu en uzak galaksiyi buldu - 1. Resim

Bilim adamları, teleskobun gönderdiği bilgilere galaksinin Big Bang'den (Büyük Patlama) 300 milyon yıl sonra ortaya çıktığını tahmin ediyor.

JADES-GS-z14-0 olarak isimlendirilen galaksi, şaşırtıcı derecede parlak ve bin 600 ışık yılı genişliğinde.

Yapılan açıklamaya göre, kırmızıya kayma, Lyman-alfa kırılması olarak bilinen kritik bir dalga boyunun konumundan belirlenebilir. Bu da galaksinin büyük patlamadan 300 milyon yıla yakın bir süreye tarihleniyor.

James Webb Teleskobu en uzak galaksiyi buldu - 2. Resim

Araştırmacılar, rekor kıran en uzak galaksinin sadece uzaklığıyla değil, aynı zamanda büyüklüğü ve parlaklığıyla da dikkat çekici olduğunu vurguluyor.

Bilim adamları daha da uzakta olabilecek bu tür uzak galaksilerden daha fazlasını bulabileceklerini umuyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: NASA
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