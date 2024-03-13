Kick abonelik ücreti ne kadar? Kick abonelik ücreti kaç TL, fiyatları ne kadar?

Kick abonelik ücreti 4.99 dolardır. | Canlı yayın platformu Kick’in kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor. Bununla birlikte Kick’teki yayıncı sayısı da artmaktadır. Kick abonelik ücretini dolar kuru üzerinden almaktadır. 5 dolar olan Kick abonelik ücreti TL karşılığı değişen kur seviyesi nedeniyle sürekli değişebiliyor. Kick’te yayıncılara abone olmak isteyen kullanıcılar Kick abonelik ücreti ne kadar, kaç TL araştırılıyor. Peki, Kick abonelik ücreti ne kadar? İşte, Kick abonelik fiyatları!

Kick abonelik ücreti! Kick abonelik ücreti 5 dolar. Kick abonelik ücretinin TL karşılığı değişen kur seviyesi nedeniyle sürekli değişebiliyor. Kick’te yayıncılara abone olmak isteyen kullanıcılar Kick abonelik ücreti ne kadar, kaç TL araştırılıyor. Peki, Kick abonelik ücreti ne kadar? İşte, Kick abonelik fiyatları haberimizde…

KİCK ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Kick abonelik ücreti 4.99 dolardır. Güncel kur ile (1 dolar: 32,10 TL) Kick abonelik ücreti 160,16 TL’dir.

Kick’te abone olmanın yanı sıra abonelik hediye edebilme imkanı da bulunmaktadır. Kick hediye abonelik ücretleri ise şu şekildedir:

1 hediye abonelik ücreti: $4.99

5 hediye abonelik ücreti: $24.95

10 hediye abonelik ücreti: $49.90

20 hediye abonelik ücreti: $99.80

30 hediye abonelik ücreti: $149.70

50 hediye abonelik ücreti: $249.50

100 hediye abonelik ücreti: $499.00

KİCK ABONELİK ÜCRETİNİN NE KADARINI YAYINCI ALIYOR?

Kick'in gelir paylaşımı %95 yayıncıya ve %5 platforma olmak üzere yayıncılıktaki en cömert platformlardan biri.

Bir örnekle açıklayacak olursak, Kick abonelik ücretini 5 dolar üzerinden, dolar kurunu ise 30 TL üzerinden hesaplayalım:

Bir yayıncının 1000 abonesi varsa, (1 dolar: 30 TL olduğunu varsayarsak) yayıncının aboneleri toplam 150 bin TL’lik ödeme yapmış olur. Bu 150 bin TL’nin yüzde 95’ini yayıncı kazanmaktadır. Yani 1000 aboneden yayıncının kazancı 142 bin 500 TL’dir.

Kick'in gelir paylaşımı sıklıkla Twitch'in yayıncılar ve platform arasında daha önce uyguladığı %50 yayıncıya/%50 yayın platformuna paylaşımla ve daha az sıklıkla da YouTube'un canlı yayıncılardan %30 pay almasıyla karşılaştırılıyor. Kick'in gelir paylaşımındaki popülerliği, Forbes tarafından Twitch'i bazı içerik oluşturucular için 70-30 gelir paylaşımı modelini uygulamaya ittiği için takdir edildi.

Kick, belirli koşulları yerine getirmeleri halinde tüm yayıncılarına saatlik ödeme yapmayı teklif etti; bu teklif yasalaşırsa, bunu yapan ilk yayın hizmeti olacak. Koşullar arasında yayıncının bir ay içinde günde en az dört saat aktif olması, yayıncının uyanık olması ve sohbetle etkileşime girmesi, yayıncının yüzünde bir web kamerası olması ve reşit olması yer alıyor. Kick'te dört koşulun tümünü karşılayan tüm içerik oluşturucularına yayın saati başına 16 Amerikan doları ödeneceği konuşuluyor.