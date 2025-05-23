Konya’da önemli tatbikat! ‘Anadolu Ankası’nda HÜRKUŞ sınırları zorladı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde düzenlenen çok uluslu Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı, 12-23 Mayıs tarihleri arasında Konya’daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında icra edildi.

YEŞİM ERASLAN KONYA - Tatbikata, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, İtalya, Almanya, Polonya, Katar, Romanya, Suudi Arabistan, Slovakya ve ABD’den askeri personel ve hava araçları katılım sağladı. Toplamda 623’ü yabancı olmak üzere 3 bini aşkın personelin görev aldığı tatbikat, NATO standartlarında müşterek harekât kabiliyetlerinin geliştirilmesine imkân sundu. Tatbikatın en çok dikkat çeken gelişmelerinden biri, yerli ve millî eğitim uçağı HÜRKUŞ’un gerçekleştirdiği atış oldu. HÜRKUŞ, ilk defa 1 tonluk bomba atarak pervaneli uçaklarla gerçekleştirilen en ağır bomba atışına imza attı. Yerli ve millî imkânlarla üretilen ANKA ve AKINCI da göz doldurdu.

Tatbikat; batı, doğu ve seydi olmak üzere üç safhada yürütüldü. Batı safhasında bölgeye sızma ve paraşütle atlayış görevleri gerçekleştirildi. Doğu safhası çöl şartlarını temsil ederken, top ve roket atışları yapıldı. Seydi safhasında ise yüksek irtifa senaryosu işlendi ve arama-kurtarma görevleri icra edildi.

GECE-GÜNDÜZ 370 SORTİ

Toplam 370 sorti (303 gündüz, 67 gece) ile 539 saat uçuşun gerçekleştirildiği tatbikatta F-16 savaş uçakları, E-7T HİK uçağı, AKINCI İHA, ANKA-S, helikopterler ve personel kurtarma timleri aktif rol aldı. Katar’a ihraç edilen TB2 SİHA’lar da tatbikatta görev yaptı. Tatbikatta; jetler, kontrol uçakları, İHA’lar ve helikopter pilotlarının birlikte görev yapabilirliği test edilirken, aynı zamanda “Hayatta Kalma ve Kaçma-Kurtulma” usulleri geliştirildi.