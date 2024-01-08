Lüks otomobiller yerli 3 boyutlu yazıcıdan çıkıyor

8 Ocak 2024 14:51 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 15:11

İnovasyon ve yüksek teknoloji odaklı faaliyetleri 3D yazıcı ve tarayıcılar konusunda girişime dönüştüren Teknodizayn, Ankara Teknopark'ta faaliyetlerine devam ediyor. Zamanla kazanılan kabiliyetlerle yerli endüstriyel 3D yazıcı geliştiren Teknodizayn, LOOP 3D markasıyla yurt içinde ve dışında sektörünün önde gelen firmalarına çözümler sunuyor.

Teknodizayn Üst Yöneticisi Mehmet Erkan Ustaoğlu, bugüne kadar özellikle polimer 3 boyutlu yazıcı teknolojilerinde hemen hemen bütün çözümlerin öncelikle kullanıcısı olduklarını, sonrasında distribütörlük yoluyla hizmet verdiklerini söyledi.

Kazanılan tecrübelerle yüzde 85 yerlilik oranına sahip LOOP 3D isimli yazıcıyı geliştirdiklerini dile getiren Ustaoğlu, "İngiltere, İtalya, İsviçre, Almanya gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. İhracat oranımız yüzde 40 düzeyinde." dedi.

TUSAŞ, ASELSAN VE ROKETSAN'A DESTEK VERİYOR

Ustaoğlu, ürünlerinin, savunma sanayisi, havacılık, otomotiv, beyaz eşya gibi sektörlerde yaygın olarak kullanıldığını ifade ederek, çözümlerinin, Türk Havacılık Uzay Sanayii, ASELSAN ve ROKETSAN'ın faaliyetlerine destek verdiğini aktardı.

İlk örneğini 2019 yılında kullanıma sundukları LOOP PRO X'in üzerinde müşteri taleplerini de dikkate alarak AR-GE çalışması yaptıklarını anlatan Ustaoğlu, ortaya LOOP PRO X+ ürününün çıktığını ve yakın zamanda uluslararası lansmanını yaptıklarını belirtti.

LOOP PRO X+ cihazının nerede tümüyle otomatik olarak görev yaptığını dile getiren Ustaoğlu, yazıcının, malzemesini kendisinin değiştirebildiğini, üretimin yarım kalmadığını vurguladı.

Ustaoğlu, tamamen kullanıcı dostu bir cihaz geliştirdiklerini anlatarak, LOOP PRO X ile alt yüzey kalitesinde en iddialı üreticilerden biri haline geldiklerini söyledi.

3 Boyutlu tasarım yapanların sayısının son yıllarda ciddi oranda arttığına dikkati çeken Ustaoğlu, "Kalıp olmadan üretim yapabilmek ya da kalıp olarak 3 boyutlu yazıcıdan üretilen parçaları kullanabilmek mümkün oluyor. Bu bütün sektörlerdeki teknolojinin gelişimi için çok önemli. Ürün geliştirme süreci bu şekilde oldukça kısalıyor." diye konuştu.

2017'de bu alandaki uluslararası bir fuara katıldıklarında Türkiye'den tek makine üreticisi olduklarına işaret eden Ustaoğlu, 2023'e gelindiğinde bu sayının yaklaşık 10'a çıktığını, sektörün ciddi bir gelişim gösterdiğini belirtti.

JAGUAR LAND ROVER İLE ANLAŞTI

Mehmet Erkan Ustaoğlu, ortaya koydukları ürünün en önemli özelliğinin gelişime açıklık olduğunu vurgulayarak, "Bir ürünümüz tercih edildiğinde çeşitli aksesuarlarla özellikleri yükseltilebiliyor. Örneğin yeni bir ekipmanla daha yüksek bir üretim hızına ulaşabiliyorlar. Baz bir tasarımımız var, bunun üzerine geliştirmeler yaparak müşterilerimize bu yükseltmeleri kazandırıyoruz." dedi.

En büyük müşterilerinden birinin çok uluslu otomotiv şirketi Jaguar Land Rover olduğunu ifade eden Ustaoğlu, İngiltere Birmingham'daki tesislerde makineleri kullanılarak otomobil prototipleme ve fikstür üretimi ihtiyaçlarının giderildiğini bildirdi. Ustaoğlu, "Araçlar seri üretime girmeden önce bu makinelerle prototiplenip ondan sonra kalıp üretimiyle seri üretime giriyor." diye konuştu.

Makinelerinin ürettiği malzemelerin son ürün olarak da kullanılabildiğini anlatan Ustaoğlu, iş makinesi üreticisi Hidromek'in ürettiği araçlarda bu makinelerden çıkan parçaların son ürün olarak yer aldığını kaydetti.