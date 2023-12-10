Malezya Türk İHA'sı dedi! ANKA-S'in teslimat tarihi belli oldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Malezya Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları için yaklaşık 100 milyon dolar karşılığında 3 ANKA sistemi ihraç edecek. Uydu kontrolü yeteneğine sahip ANKA'larda Malezya'nın ihtiyaçlarına özel radarlar kullanılacak.

İLK İKİ TESLİMAT 2024 YILINDA

Malezya Savunma Bakanı Utama Mohamad Bin Haji Hasan, ilk iki adet Türk ANKA-S İHA'sını 2024 yılında teslim alınacağını açıkladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda Malezya'yla yaklaşık 100 milyon dolar karşılığında 9 adet 3 ANKA sistemi ihracı konusunda anlaşmaya varmıştı.

LIMA 2023 FUARINDA İMZALAR ATILDI

TUSAŞ, geçtiğimiz mayıs ayında Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda (LIMA 2023) yeni bir ihracat başarısına imza attı.

Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları için Malezya Savunma Bakanlığı ile imzalanan sözleşme kapsamında, yaklaşık 100 milyon dolar karşılığında 3 ANKA sistemi ihraç edilecek. Uydu kontrolü yeteneğine sahip ANKA'larda Malezya'nın ihtiyaçlarına özel radarlar kullanılacak. Teslimatların 2 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

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