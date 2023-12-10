Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
  • Üyelik
    • Haberler > Teknoloji > Malezya Türk İHA'sı dedi! ANKA-S'in teslimat tarihi belli oldu

    Malezya Türk İHA'sı dedi! ANKA-S'in teslimat tarihi belli oldu

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sinan Başhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Malezya Türk İHA&#039;sı dedi! ANKA-S&#039;in teslimat tarihi belli oldu
    Savunma Sanayii, Malezya, Anka

    Malezya Savunma Bakanı Utama Mohamad Bin Haji Hasan, 9 adet ANKA-S İHA'nın ilk ikisini 2024 yılında teslim alacaklarını açıkladı.

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Malezya Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları için yaklaşık 100 milyon dolar karşılığında 3 ANKA sistemi ihraç edecek. Uydu kontrolü yeteneğine sahip ANKA'larda Malezya'nın ihtiyaçlarına özel radarlar kullanılacak. 

    İLK İKİ TESLİMAT 2024 YILINDA

    Malezya Savunma Bakanı Utama Mohamad Bin Haji Hasan, ilk iki adet Türk ANKA-S İHA'sını 2024 yılında teslim alınacağını açıkladı.

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda Malezya'yla yaklaşık 100 milyon dolar karşılığında 9 adet 3 ANKA sistemi ihracı konusunda anlaşmaya varmıştı.

    LIMA 2023 FUARINDA İMZALAR ATILDI

    TUSAŞ, geçtiğimiz mayıs ayında Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda (LIMA 2023) yeni bir ihracat başarısına imza attı.

    Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları için Malezya Savunma Bakanlığı ile imzalanan sözleşme kapsamında, yaklaşık 100 milyon dolar karşılığında 3 ANKA sistemi ihraç edilecek. Uydu kontrolü yeteneğine sahip ANKA'larda Malezya'nın ihtiyaçlarına özel radarlar kullanılacak. Teslimatların 2 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

    BU VİDEO DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Satın almak bile zorken küllerinden doğdu: Milli İHA ANKA'nın öyküsü belgesel oldu
    Oynat

    Satın almak bile zorken küllerinden doğdu: Milli İHA ANKA'nın öyküsü belgesel oldu

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen milli insansız hava aracı ANKA'nın ilk ihracat başarısı belgeselleştirildi. TUSAŞ'ın hazırladığı belgeselde ANKA'nın yapımında ve tasarımında çalışan birçok mühendis ve yetkili konuştu. Şirketin Genel Müdürü Temel Kotil'in de söz aldığı belgeselde tanıklar, İHA'nın çeşitli zorluklara rağmen nasıl geliştirildiğini ve satılmaya başladığını anlattı.

     

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...