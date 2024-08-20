Mehmetçiğin arazideki gözü olacak! UKKS nedir ve nasıl çalışır?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), operasyonlarında daha etkili bir şekilde kullanılmak üzere yenilikçi bir teknoloji geliştirdi. Bursa’daki Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda eğitim gören özel eğitimli köpekler, Uzaktan Komuta Kontrol Sistemi (UKKS) ile donatıldı. Bu yeni sistem, köpeklerin arama tarama faaliyetlerinde büyük kolaylık sağlayacak.

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TSK'nın yeni teknolojisi UKKS, özel bir yelek ile eğitimli köpeklerin üzerine yerleştirilen bir kamera yardımıyla çalışıyor.

UKKS NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?

Bu sistem, köpeğin gözünden canlı görüntü alınmasını sağlıyor ve bu sayede askeri personelin riskli bölgelerdeki çalışmalarını daha güvenli hale getiriyor. UKKS, tünel, mağara ve meskun mahal gibi girilmesi zor bölgelerde köpeklere anlık görüntü akışı sunarak hem köpeğin hem de personelin güvenliğini artırmayı hedefliyor.

UKKS CİHAZI NASIL KULLANILIYOR?

UKKS cihazı, köpeklerin keşif, mayın arama ve bomba arama faaliyetlerinde nasıl etkin kullanılacağını belirliyor. "Parka" isimli Belçika Malinois köpeği üzerinde yapılan testlerde, cihazın mağara ve tünel gibi zorlu ortamlarda nasıl performans gösterdiği gözlemlendi. Köpek, tespit ettiği tehdit unsurlarını etkisiz hale getirirken, eğitimden sorumlu personel cihaz sayesinde köpeğin tüm hareketlerini anlık olarak izleyebildi.

EĞİTİMLİ KÖPEKLER BURSA'DA MI EĞİTİLİYOR?

Bursa'daki Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, TSK'nın özel eğitimli köpeklerini eğitmekte ve UKKS'nin bu köpekler üzerindeki testlerini gerçekleştirmektedir. Bu köpekler, bomba, mayın, narkotik ve ceset arama gibi çeşitli branşlarda eğitiliyor ve ortalama 20 aylık eğitim süreçlerinin ardından görev yerlerine sevk ediliyor.

TSK'NIN YENİ TEKNOLOJİSİ KÖPEKLERLE NELER KATACAK?

Köpek Eğitim Bölük Komutanı Veteriner Yüzbaşı Serkan Özgen, UKKS'nin askeri operasyonlarda köpeklerin etkinliğini artırmak amacıyla tasarlandığını belirtti. Özgen, bu sistemin köpeklerin tehlikeli durumlarda daha iyi yönlendirilmesini ve operasyonlarda daha verimli olmasını sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, eğitimli köpeklerin Kahramanmaraş'taki depremler gibi zorlu durumlarda da önemli görevler üstlendiğini vurguladı.

UKKS'NİN SERİ ÜRETİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

UKKS cihazının şu anki hali AR-GE aşamasında ve gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra seri üretime geçmesi planlanıyor. Özellikle terörle mücadele gibi kritik operasyonlarda kullanılacak bu teknolojinin, TSK'nın envanterine dahil edilmesi bekleniyor.

Bursa'da geliştirilen bu yenilikçi sistem, TSK'nın teknolojik yeniliklerle operasyonel etkinliğini nasıl artıracağını gözler önüne seriyor. UKKS'nin askeri köpekler üzerindeki etkileri ve sağladığı avantajlar, gelecekteki askeri operasyonlarda önemli bir rol oynayacak.