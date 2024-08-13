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Haberler > Teknoloji > TSK, "Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması"nda birinci oldu!

TSK, "Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması"nda birinci oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
TSK, &quot;Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması&quot;nda birinci oldu!

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) timleri, Almanya'da düzenlenen "8'inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması"nda büyük bir başarı gösterdi. Yarışmada Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı bir tim birinci olurken, Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan bir başka tim ikinci oldu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Kara Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanlığı tarafından 4-12 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın Hohenfels Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "8'inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması"nın detaylarına yer verildi. Yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, Belçika, Almanya, İtalya, Yunanistan, Hollanda, İspanya, İsviçre, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Macaristan, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg ve Slovenya'nın da katıldığı bildirildi.

TSK, "Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması"nda birinci oldu! - 1. Resim

TSK KESİN NİŞANCI YARIŞMASINDA KAÇINCI OLDU?

Sıralama şu şekilde gerçekleşti:

  1. Türkiye (Kara Kuvvetleri Komutanlığı)
  2. Türkiye (Özel Kuvvetler Komutanlığı)
  3. Finlandiya ve ABD
  4. Yunanistan
  5. Belçika
  6. İrlanda
  7. ABD
  8. Hollanda
  9. İtalya
  10. Çek Cumhuriyeti

 

19 ülkeden 36 timin yer aldığı yarışmada, Türkiye'yi Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan birer tim temsil etti. Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı sorumluluğunda yarışmaya katılan her iki Türk timi de üstün başarılar elde etti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı tim yarışmayı birinci olarak tamamlarken, Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan bir tim ise ikinci olarak başarı sağladı.

19 ülkeden 36 timin yer aldığı yarışmada, Türkiye'yi Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığından birer timin temsil ettiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımız sorumluluğunda yarışmaya katılan her iki timimiz de üstün başarılar elde etti. Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın timi yarışmayı birinci olarak tamamlarken, Özel Kuvvetler Komutanlığımızda görevli tim de ikinci olarak başarı sağladı. Türk askerinin ve Türk milletinin şanını bir kez daha tüm dünyaya gösteren kahraman Mehmetçiklerimizi yürekten kutluyor, asil milletimiz adına her birini gururla selamlıyoruz."

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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