TSK'dan net mesaj: 3. Dünya Savaşı'na hazırız

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye’nin her türlü savaş senaryosuna hazırlık yaptığını bildirdi.

Financial Times İsrail'in Lübnan'ı da savaşa çekerek Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmek istediğini yazdı

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın III. Dünya Savaşı’yla ilgili risk açıklamasını değerlendiren Millî Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) savaşa hazır olduğunu söyledi.

Gazetecilerin gündeme dair sorularını cevaplayan MSB kaynakları, savaştan ne anlaşıldığının önemine dikkati çekerek, şu anda “bulanık savaş” denilen bir durumun hâkim olduğuna işaret etti.

MSB kaynakları, I. ve II. Dünya Savaşı gibi bir savaş riskinin her zaman olduğunun altını çizerek “TSK her türlü risk ve tehdide karşı hazırlığını yapmaktadır. Her türlü ihtimale ilişkin sürekli olarak planların güncellemesi gerçekleştirilmektedir.

Türkiye, herhangi bir savaş durumuna en hazırlıklı ülkelerden biridir. Dinamik ve hareketli bir ordumuz var. Türk Silahlı Kuvvetleri kendi planlarını yapmış lojistiğini test etmiş bir ordudur. Üçüncü Dünya Savaşı gibi karanlık bir tabloyu başta ülkemiz olmak üzere kimse istemez, ama ordumuzun da her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtmek gerekir” dedi.

Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlara da değinen MSB kaynakları “Pençe-Kilit Harekâtı ile bugüne kadar elde ettiğimiz alan hakimiyetini sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez operasyonlarla geliştiriyor, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacak şekilde faaliyetlerimize devam ediyor, Irak’ın kuzeyindeki güvenlik kilidini tamamen kapatıyoruz” açıklamasını yaptı.

Kaynaklar, Mehmetçiğin Irak’ın kuzeyindeki bazı meskun mahallerde kontrol noktaları oluşturduğuna dair iddiaların da gerçeği yansıtmadığını söyledi.