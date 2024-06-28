Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD Oklahoma'da tüm devlet okullarına İncil talimatı

ABD Oklahoma'da tüm devlet okullarına İncil talimatı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD Oklahoma&#039;da tüm devlet okullarına İncil talimatı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin Oklahoma eyaletindeki Eğitim Kurulu Başkanı Ryan Walters, tüm devlet okullarına müfredata İncil ve On Emir'in dahil edilmesi talimatını verdi.

ABD'nin Oklahoma eyaletindeki tüm devlet okullarındaki müfredata, İncil ve On Emir'in dahil edilmesi talimatı verildi.

Oklahoma Eyaleti Eğitim Kurulu Başkanı Ryan Walters, eyaletteki devlet okullarına talimat gönderdi.

Walters, eyaletteki her sınıfta bir İncil bulunması ve tüm öğretmenlerin sınıfta İncil'den ders vermesi gerektiğini belirterek, kutsal kitabın "Anayasa ve ülkenin doğuşu için kullanılan en temel belgelerden biri" olduğunu aktardı.

ABD Oklahoma'da tüm devlet okullarına İncil talimatı - 1. Resim

"İNCİL, VAZGEÇİLMEZ TARİHİ VE KÜLTÜREL MİHENK TAŞIDIR"

Oklahoma akademik standartlarına göre İncil'in ülkenin geçmişi ve Batı medeniyeti hakkında tam bir anlayışa sahip olmak için gerekli bir tarihi belge olduğunu savunan Walters, "İncil, vazgeçilmez tarihi ve kültürel mihenk taşıdır." ifadesini kullandı.

Walters, Oklahoma öğrencilerinin İncil bilgisi olmadan ulusun temelini doğru bir şekilde kavrayamayacaklarını belirterek, "Bu sadece bir eğitim direktifi değil aynı zamanda öğrencilerimizin ülkemizin temel değerlerini ve tarihi bağlamını kavramalarını sağlamak için önemli bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Louisiana Valisi Jeff Landry de 19 Haziran’da kabul edilen, eyaletteki devlet okullarında sınıflara On Emir'in yazılı olduğu posterlerin asılmasını zorunlu kılan yasayı imzalayarak yürürlüğe koymuştu.

Buna karşılık, aralarında Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinin (ACLU) yer aldığı bazı kuruluşlar, bu yasanın çocukların eşit eğitim almasının önüne geçtiğini ve farklı inançlardan öğrencilerin okullarda güvende hissetmemesine yol açacağını ifade ederek, bu yasaya karşı dava açılacağını bildirmişti.

On Emir, Hazreti. Musa'ya Sina Dağı'nda verilen ilk ilahi emirler olarak biliniyor ve Eski Ahid kapsamında İncil'in bir parçası kabul ediliyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Avrupa Birliği'nde Yeni Konsey Başkanı belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avrupa Birliği'nde Yeni Konsey Başkanı belli oldu - DünyaAvrupa Birliği'nde Yeni Konsey Başkanı belli olduABD Temsilciler Meclisi Üyesi Brian Mast'ten skandal sözler: En iyi diplomasi Filistinli teröristleri öldürmektir - DünyaFilistinliler hakkında skandal sözler: Diplomasi öldürmektirİsrail Ortadoğu'yu kan gölüne çevirdi! Lübnan ve Gazze'ye eş zamanlı saldırı - Dünyaİsrail'den Lübnan ve Gazze'ye eş zamanlı saldırıBolivya'da İçişleri Bakanı'ndan darbe itirafı! Devlet Başkanı darbeci generalle tartıştı - DünyaDevlet Başkanı darbeci generalle tartıştıGürcistan'da LGBT'ye yasa tasarısıyla kısıtlama getirildi - DünyaGürcistan'dan LGBT'ye kısıtlama! İşte maddelerAB ülkelerinden Rusya'ya karşı çarpıcı hamle! Büyük savaş korkusu dünyayı sardı - DünyaAB ülkelerinden Rusya'ya karşı çarpıcı hamle!
Sonraki Haber Yükleniyor...