Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Avrupa Birliği liderleri Belçika'nın başkenti Brüksel'de birliğin yeni yöneticilerini belirledi

Avrupa Birliği liderleri Belçika'nın başkenti Brüksel'de birliğin yeni yöneticilerini belirledi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Avrupa Birliği liderleri Belçika&#039;nın başkenti Brüksel&#039;de birliğin yeni yöneticilerini belirledi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği liderleri, birliğin yöneticilerini seçti. AB Konseyi Başkanı olarak eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa onaylandı.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, AB Konseyi Başkanlığı için eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa'yı seçti, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in görevini yeni dönemde de sürdürmesini ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğine Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın atanmasını önerdi.

Avrupa Birliği liderleri Belçika'nın başkenti Brüksel'de birliğin yeni yöneticilerini belirledi - 1. Resim

AVRUPA BİRLİĞİ LİDERLERİ YENİ YÖNETİCİLERİNİ SEÇTİ

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Birlik ülkelerinin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde, 6-9 Haziran'da yapılan AP seçimlerinin ardından AB'yi gelecek 5 yılda yönetecek isimler belirlendi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB Komisyonu Başkanlığına 5 yıl daha Ursula von der Leyen'in devam etmesinin önerildiğini duyurdu.

Michel, AB Konseyi Başkanı olarak eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa'nın seçildiğini belirterek, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın önerildiğini bildirdi.

Costa hariç diğer isimlerin görevlerini üstlenebilmeleri için 16 Temmuz'da AP Genel Kurulu'ndan güvenoyu almaları gerekecek.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
TSK'dan net mesaj: 3. Dünya Savaşı'na hazırız
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD Oklahoma'da tüm devlet okullarına İncil talimatı - DünyaABD Oklahoma'da tüm devlet okullarına İncil talimatıAvrupa Birliği'nde Yeni Konsey Başkanı belli oldu - DünyaAvrupa Birliği'nde Yeni Konsey Başkanı belli olduABD Temsilciler Meclisi Üyesi Brian Mast'ten skandal sözler: En iyi diplomasi Filistinli teröristleri öldürmektir - DünyaFilistinliler hakkında skandal sözler: Diplomasi öldürmektirİsrail Ortadoğu'yu kan gölüne çevirdi! Lübnan ve Gazze'ye eş zamanlı saldırı - Dünyaİsrail'den Lübnan ve Gazze'ye eş zamanlı saldırıBolivya'da İçişleri Bakanı'ndan darbe itirafı! Devlet Başkanı darbeci generalle tartıştı - DünyaDevlet Başkanı darbeci generalle tartıştıGürcistan'da LGBT'ye yasa tasarısıyla kısıtlama getirildi - DünyaGürcistan'dan LGBT'ye kısıtlama! İşte maddeler
Sonraki Haber Yükleniyor...