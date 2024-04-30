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Haberler > Teknoloji > Microsoft, Endonezya'da bulunan altyapısına 1,7 milyar dolarlık yatırım yapacak!

Microsoft, Endonezya'da bulunan altyapısına 1,7 milyar dolarlık yatırım yapacak!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Microsoft, Endonezya&#039;da bulunan altyapısına 1,7 milyar dolarlık yatırım yapacak!

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'li teknoloji devi Microsoft, Endonezya'daki bulut depolama sistemi (Cloud) ve yapay zeka altyapı sistemlerine 1,7 milyar dolar değerinde yatırım yapacağını açıkladı.

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella'nın, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile başkent Cakarta'da bir araya geldiği ve teknoloji alanında yapılacak yatırımlara ilişkin görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, verilerin muhafaza edileceği yeni bir bulut sistemi ve yapay zeka altyapısının geliştirmesi için gelecek 4 yıl boyunca Endonezya'da 1,7 milyar dolarlık yatırım yapılacağı bildirildi.

Microsoft, Endonezya'da bulunan altyapısına 1,7 milyar dolarlık yatırım yapacak! - 1. Resim

Yatırımın 840 bin kişiye yapay zeka eğitimi imkanı da tanıyacağı kaydedilen açıklamada, "Bugün duyurduğumuz dijital altyapı, beceri kazandırma ve geliştiricilere destek gibi yatırımlar, Endonezya'nın gelişmesine yardımcı olacak." denildi.

Açıklamada, 1,7 milyar dolarlık yatırımın, Microsoft'un Endonezya'daki en büyük yatırımı olacağı duyuruldu.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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