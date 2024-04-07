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Haberler > Teknoloji > Mr. Beast, X'te ne kadar para kazandı? Rekorları yine alt üst etti

Mr. Beast, X'te ne kadar para kazandı? Rekorları yine alt üst etti

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Mr. Beast, X&#039;te ne kadar para kazandı? Rekorları yine alt üst etti

Teknoloji Haberleri

Dünyaca ünlü YouTuber Mr. Beast, sosyal paylaşım sitesi X'ten 1 milyon doların üzerinde reklam geliri elde ettiğini duyurdu.

Mr. Beast ismiyle tanınan ABD'li Youtuber Jimmy Donaldson, X hesabından ne kadar reklam geliri kazandığını açıkladı.

YouTube'da 250 milyona yakın abonesi bulunan ve bu alanda dünyada ilk sırada yer alan Mr. Beast, yayınladığı sıra dışı videolarla adından sıkça söz ettiriyor.

X'te de 29 milyondan fazla takipçisi bulunan Mr. Beast, "X'te video yayınlamak şimdiye kadar harikaydı" paylaşımını yaptı.

SADECE X'TE 1 MİLYON DOLAR KAZANDI 

Videolarını bir süredir X platformundan yayınlayan ünlü YouTuber'ın ne kadar kazanç elde ettiği merak konusu olmuştu.

Mr. Beast, sadece X'te yayınladığı videolardan yaklaşık 1 milyon dolar kazandığını duyurdu.

"Şimdiye kadar bir milyon civarında reklam geliri elde ettim. Bunu video bütçelerime ekliyorum, böylece artık içeriğe daha fazla harcama yapabiliyorum" ifadelerini kullanan Mr. Beast'in 753 milyon erişim aldı.

 

Düzenleyen:  - Teknoloji
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