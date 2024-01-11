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    • - Güncelleme Tarihi:

    MS hastalığıyla ilgili çarpıcı araştırma, genlerin kaynağı bulundu

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Cambridge, Kopenhag ve Oxford üniversitesinden bir grup bilim insanı tarafından yapılan yeni bir çalışma tıp dünyasında yankı uyandırdı. Araştırma ekibi, multipl skleroz (MS) hastalığı riskini artıran genlerin, Kuzeybatı Avrupa'ya 5 bin yıl önce "Yamnaya" adı verilen çobanlarla girdiğini buldu.

    MS hastalığıyla ilgili çarpıcı araştırma, genlerin kaynağı bulundu
    Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Cambridge, Kopenhag ve Oxford üniversitesinden araştırmacılar, merkezi sinir sistemini etkileyen MS hastalığının genlerle ilişkisine yönelik çalışma yaptı. MS'in Güney Avrupa'ya kıyasla, Kuzey Avrupa'da daha yaygın olduğu kaydedilen araştırmada Avrupa ve Batı Asya'da bulunan insan kalıntılarından alınan genetik bilgiler, İngiltere'de yaşayan binlerce kişinin genleriyle karşılaştırıldı.

    On yıldan uzun süren çalışmada MS riskini artıran genlerin yaklaşık 5 bin yıl önce "Yamnaya" adı verilen çobanların Batı Rusya'dan göç etmesiyle Kuzeybatı Avrupa'ya girdiği belirlendi.

    BU GENİ TAŞIYANLAR YÜZDE 30 DAHA FAZLA RİSKE SAHİP

    Araştırmada ayrıca genlerin hastalığa etkisinin yaklaşık yüzde 30 olduğu tespit edildi.

    Bu genlerin eskiden hayvanlardan geçen hastalıklara karşı insanları koruduğu, yaşam tarzındaki değişiklikler sebebiyle MS riskini artırdığı kaydedildi.

    Araştırmacılardan Oxford Üniversitesi Profesörü Lars Fugger, "MS, mutasyonlardan kaynaklanmıyor, bizi patojenlere karşı koruyan normal genlerle ilişkili." ifadesini kullandı.

    Bilimsel çalışmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    GenetikDnaSağlık
    Haberler > Teknoloji > MS hastalığıyla ilgili çarpıcı araştırma, genlerin kaynağı bulundu
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