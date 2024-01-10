ABD'nin eski başkanına ait DNA uzayda kaldı

10 Ocak 2024 17:08 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 17:14

ABD'nin 50 yılı aşkın süredir ilk Ay'a iniş misyonu, uzay aracının fırlatılmasından sadece birkaç saat sonra "kritik" bir yakıt sızıntısı geliştirmesi nedeniyle başarısızlığa mahkum görünüyor. ABD, Pittsburgh merkezli özel firma Astrobotic Technology, Peregrine iniş aracının yaklaşık 40 saat içinde güç kaybetmeye başlayacağını tahmin ediyor.

Şirket, güneş panelinin güneş ışığını toplayıp pilini şarj edebilmesi için onu güneşe doğru yönlendirmeyi başarmıştı. Ancak bir ekip, "tahrik sisteminde bir arıza" olduğunu açıkladı. Çok geçmeden "kritik bir yakıt kaybı" olduğu anlaşıldı ve bu durum, 23 Şubat'ta yapılması planlanan Ay'a inişe dair umutları yok etmeye başladı.

PEREGRINE, KENNEDY'NİN SAÇ ÖRNEĞİYLE UZAYDA KAYBOLUYOR

1,2 tonluk araç, NASA'ya ait 108 milyon dolar değerinde bilimsel yükler taşıyordu. Ancak taşıdığı yükler bununla sınırlı değildi. Uzay aracında ABD'nin eski devlet başkanları John F. Kennedy, George Washington ve Dwight D. Eisenhower'a ait saç örnekleri ve yüzlerce insanın DNA’sı da vardı.

Peregrine görev ekibi, yakıtı bitmek üzere olan uzay aracının büyük ihtimalle duramayarak veya rotasını değiştiremeyerek uzayda kaybolacağını düşünüyor. Yani uzay aracı, içindeki yüklerle birlikte uzayda süzülüp gidecek.

Öte yadan, Peregrine’nin "ölüm yolculuğu"nda kısıtlı da olsa deney yapacağı aktarıldı.

NASA tarafından da desteklenen göreve ait uzay aracı, United Launch Alliance mühendislerinin ürettiği Vulcan roketinin üzerinde Pazartesi günü saat 2:18'de Cape Canaveral'dan fırlatıldı.