Netflix kullanıcılarını çıldırtan hata saatler sonra düzeltildi

12 Aralık 2023 09:25 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 09:25

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye dahil çok sayıda ülke ve bölgedeki Netflix kullanıcıları, Pazartesi gününü Salı gününe (bugün) bağlayan gece Türkiye Saati İle (TSİ) 01.00 ile 04.00 arasında platforma bağlanmada sorun yaşadıklarını bildirdi. On binlerce kullanıcının Netflix'e erişim sorunu nedeniyle şikayette bulunmasının ardından sorun, TSİ sabaha karşı 04.00 sularında çözüme kavuşturuldu.

Netflix kullanıcıları, platforma bağlanmak istediklerinde "tvq-pb-101" hata mesajı aldıklarını bildirdi. Bununla birlikte, internet TV ağının küresel kullanılabilirliği ve geniş abone tabanı göz önüne alındığında, kısa süreli ve nispeten küçük çaplı bağlantı sorunları yaygın olabilir ancak bu durum oldukça farklı görünüyordu.

Teknoloji sitesi The Verge, ABD'nin farklı bölgelerinde yaşayan çok sayıda editör ve yazarının "tvq-pb-101" hatasıyla karşılaştığını bildirerek ilgili sorunun kapsamını doğruladı. Ancak bazı yazarlar ise erişim sorunu yaşamadıklarını belirtti.

NETFLIX GÜNCELLEMEYLE SORUNU ÇÖZDÜ

Netflix'te güncellemeden önce herhangi bir açıklama bulunmazken, artık platformun çalışıyor olduğunu gösteren yeşil onay işareti mevcut.

İnternet platformlarında yaşanan kesintileri ve erişim sorunlarını anbean gösteren Downdetector, 17.00 ET'de (TSİ 01.00) kullanıcılardan erişim sorunu yaşadıklarına dair raporlar geldiğini gösterdi. Ayrıca çok sayıda Netflix kullanıcısı, sosyal medya ağları X, Threads, Reddit ve diğer platformlarda söz konusu hatayla ilgili paylaşımlar yaptı.

Sorun yaşayan cihazlara ilişkin paylaşımlar arasında Roku akıllı TV'lerin yanı sıra diğer pek çok cihazın yanı sıra PS5 ve Xbox da yer alıyordu. Diğer platformlarla ilgili benzer bir şikayet ya da Google ya da Amazon sunucuları gibi bulut hizmetlerinde belirtilen sorunlarla ilgili bir durum yaşanmadı.

Netflix, erişim sorununun kaynağını açıklamadı. Sadece erişim sorununa ilişkin güncelleme yapıldığına ve erişim sorununun düzeltildiğine ilişkin açıklama mevcut.