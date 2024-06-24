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Netflix tamamen ücretsiz oluyor! Reklamlarla desteklenen yeni plan düşünülüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Netflix tamamen ücretsiz oluyor! Reklamlarla desteklenen yeni plan düşünülüyor

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ortaya çıkan yeni iddialara göre Netflix, tarihindeki en büyük değişikliğini yapmaya hazırlanıyor. Dijital platform, reklamlarla desteklenen yeni bir ücretsiz planı kullanıcılarına sunmayı düşünüyor.

Netflix'in abone sayısını artırmak için büyük bir adım atmayı düşündüğü ve reklamlarla desteklenen tamamen ücretsiz bir plan sunmayı değerlendirdiği bildiriliyor. Bu plan, özellikle düşük gelirli kullanıcıların platformu kullanabilmelerini sağlayarak abone sayısını önemli ölçüde artırabilir.

Netflix, tamamen ücretsiz plan seçeneğini Kenya'da denemişti ancak geçen yıl sonlandırdı. Şirketin şu anda düşündüğü şey, ücretsiz planı çok daha büyük pazarlarda (örneğin Asya ve Avrupa) sunarak büyük bir adım atmak.

Ancak, ücretsiz planın Türkiye'de ne zaman veya olup olmayacağı şu anda bilinmiyor. Netflix'in Türkiye'deki fiyatları oldukça yüksek ve standart plan 120 TL gibi bir ücrete 720p görüntü kalitesi sunuyor. Bu durum, birçok kullanıcı için platformu cazip hale getirmiyor.

Netflix tamamen ücretsiz oluyor! Reklamlarla desteklenen yeni plan düşünülüyor - 1. Resim

Bloomberg'in haberine göre, ücretsiz planın bazı kısıtlamaları olması muhtemel. Örneğin, tüm içeriklere erişim olmayabilir veya reklamlar daha uzun olabilir. Yine de, platformu denemek ve bazı içerikleri ücretsiz izlemek isteyen kullanıcılar için cazip bir seçenek olabilir.

Netflix'in ücretsiz planı sunup sunmayacağı ve bu planın Türkiye'ye ne zaman gelip gelmeyeceği şu anda bilinmiyor. Ancak, bu planın platformu önemli ölçüde değiştirebilecek ve kullanıcılar için yeni fırsatlar sunabilecek bir potansiyele sahip olduğu açık.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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