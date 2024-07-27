OpenAI, yapay zeka destekli arama motoru SearchGPT'yi duyurdu! SearchCPT sadece 10 bin kullanıcının erişimine açık

OpenAI, yeni yapay zeka destekli arama motoru SearchGPT'yi tanıttı. Bu prototip, kullanıcıların arama sonuçlarını özetlerken ve anlamlandırırken, ChatGPT'ye entegre edilecek gelişmiş özellikler sunuyor. Şu anda yalnızca 10 bin test kullanıcısının erişimine açık.

Yapılan araştırmalara göre şirketler ChatGPT ve Google Gemini yapay zeka uygulamalarını tercih ediyor

Yapılan araştırmalara göre şirketler ChatGPT ve Google Gemini yapay zeka uygulamalarını tercih ediyor

The Verge'nin haberine göre, OpenAI, internet üzerinden bilgiye gerçek zamanlı erişim sağlayan SearchGPT ile arama pazarına giriş yaptı. SearchGPT, kullanıcıya "Ne arıyorsunuz?" diye soran bir metin kutusuyla açılıyor. Ancak, düz bir bağlantı listesi sunmak yerine, arama sonuçlarını düzenleyip anlamlandırıyor.

Örneğin, müzik festivalleri hakkında bilgi arayan bir kullanıcıya, etkinliklerin kısa açıklamalarını ve atıf bağlantılarını sunuyor. Domatesin ekim zamanı hakkında arama yapan bir kullanıcıya ise, bitkinin farklı türlerini sıralıyor. Ayrıca, sonuçların ardından takip soruları sorabilir veya ilgili diğer bağlantıları açabilirsiniz. "Görsel cevaplar" adı verilen bir özellik de bulunuyor.

SEARCHGPT NASIL KULLANILIR?

Şu anda sadece bir prototip olan SearchGPT, GPT-4 model ailesi tarafından destekleniyor. OpenAI sözcüsü Kayla Wood, hizmetin başlangıçta yalnızca 10 bin test kullanıcısına açık olduğunu belirtti. Wood, OpenAI'ın üçüncü taraf ortaklarla çalıştığını ve arama sonuçlarını oluşturmak için doğrudan içerik beslemelerini kullandığını söyledi. Şirketin nihai amacı, arama özelliklerini doğrudan ChatGPT'ye entegre etmek.

The Verge'ye göre, SearchGPT, Google'ın yapay zeka özellikleri eklemek için acele etmesine neden olan bir tehdit haline gelebilir. Bu durum, OpenAI'ı Perplexity gibi yapay zeka "cevap" motorlarıyla doğrudan rekabete sokuyor. Perplexity, yayıncıların içeriklerini izinsiz kullandığı iddiasıyla eleştirilmişti.

SEARCHGPT NASIL GELİŞTİRİLDİ?

OpenAI, SearchGPT'nin geliştirilme sürecine dair blog yazısında detaylı bilgi verdi. Uygulama, The Wall Street Journal, Associated Press ve Vox Media gibi yayın kuruluşlarıyla iş birliği içinde geliştirildi. Wood, "Haber ortakları değerli geri bildirimler verdi ve biz de onların görüşlerini almaya devam ediyoruz" dedi. Şirket ayrıca, yayıncılara "OpenAI arama özelliklerinde nasıl görüneceklerini yönetme" imkanı sunacak. Yayıncılar, içeriklerinin modelleri eğitmek için kullanılmasını engelleyebilecek.

SEARCHGPT İNTERNETE BAĞLANABİLİYOR

SearchGPT'nin verdiği cevaplar, açık, adlandırılmış atıflar ve bağlantılar içeriyor. Böylece kullanıcılar bilginin kaynağını bilecek ve daha fazla sonuca hızla ulaşabilecek. OpenAI, ChatGPT'yi gerçek zamanlı web ile daha fazla etkileşime sokmaya çalışıyor.

GPT-3.5 yayınlandığında, yapay zeka modeli güncelliğini yitirmişti. Geçtiğimiz eylül ayında OpenAI, ChatGPT'nin internette gezinmesi için Bing ile Gözat adında bir özellik sundu, ancak bu özellik SearchGPT'den daha ilkel.

GPT NEDİR? GPT NE DEMEK?

GPT, doğal dil işleme alanında kullanılan, OpenAI tarafından geliştirilmiş açık kaynaklı bir yapay zeka modelidir. Transformer mimarisini temel alan GPT, önceden eğitilmiş bir model olarak dikkat çekiyor. Bu sayede, daha az eğitim verisi ile daha iyi sonuçlar elde edilebilir.

GPT, kelime tahmini, metin tamamlama, cümle sınıflandırma gibi birçok dil işleme görevinde kullanılabilir. Modelin en önemli özelliklerinden biri, önceden eğitilmiş olmasıdır. Bu nedenle, belirli bir görev için özel olarak eğitilmesine gerek kalmaz ve birçok farklı dil işleme görevi için hızlıca uyarlanabilir.

OpenAI tarafından geliştirilen GPT, geniş bir kullanıcı topluluğuna sahiptir. Bu durum, modelle ilgili birçok kaynak ve yardımın kolayca bulunabilmesini sağlar. GPT, doğal dil işleme teknolojilerinde önemli bir ilerleme kaydetmiş ve çeşitli uygulamalarda başarıyla kullanılmıştır.