Pil sorunları tarih oluyor! Samsung'dan yeni batarya teknolojisi

Samsung, gelecekteki telefonlarında paslanmaz çelik tabanlı yeni pil teknolojisi SUS CAN'i kullanmaya hazırlanıyor. Bu yenilik, pil şişmesi ve düşük kapasite sorunlarını tarihe karıştıracak.

Teknoloji devi Samsung, gelecekteki akıllı telefon modellerinde yeni bir pil teknolojisini hayata geçirmeyi planlıyor. SUS CAN (Steel Use Stainless) adı verilen paslanmaz çelik tabanlı bu yeni batarya tasarımı, mevcut batarya teknolojilerine göre önemli avantajlar sunacak.

Samsung'un yeni teknolojisi, enerji yoğunluğunu artırarak daha yüksek batarya kapasitesi sağlayacak. Ayrıca, yaygın olarak yaşanan pil şişmesi problemini de ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bu teknoloji, paslanmaz çelik tabanlı bir kasa ile destekleniyor. Çelik malzeme, alüminyuma kıyasla ısı dağıtımında biraz daha zayıf olsa da sağlamlığı ve korozyona dayanıklılığı sayesinde pil ömrünü uzatıyor.

Apple'ın da iPhone 16 Pro Max modelinde kullanmaya başladığı SUS CAN teknolojisi, özellikle uzun vadede pil sağlığını korumasıyla dikkat çekiyor.

SUS CAN teknolojisinin bir diğer avantajı, tamir edilebilirliği kolaylaştırması. Avrupa Birliği'nin mobil cihazların tamir edilebilirliğini artırmaya yönelik getirdiği yeni düzenlemeler, markaları daha dayanıklı ve değiştirilebilir batarya tasarımlarına yönlendiriyor. Paslanmaz çelik tabanlı pil tasarımı, bu gereksinimi doğrudan karşılıyor.

Samsung'un bu yeni teknolojiyi akıllı telefonlarına ne zaman entegre edeceği henüz açıklanmadı. Ancak şirketin, rakiplerine karşı daha güçlü bir konum elde etmek için bu yeniliği kısa sürede piyasaya sürmesi bekleniyor.