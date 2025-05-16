Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Pil sorunları tarih oluyor! Samsung'dan yeni batarya teknolojisi

Pil sorunları tarih oluyor! Samsung'dan yeni batarya teknolojisi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Pil sorunları tarih oluyor! Samsung&#039;dan yeni batarya teknolojisi
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Samsung, gelecekteki telefonlarında paslanmaz çelik tabanlı yeni pil teknolojisi SUS CAN'i kullanmaya hazırlanıyor. Bu yenilik, pil şişmesi ve düşük kapasite sorunlarını tarihe karıştıracak.

Teknoloji devi Samsung, gelecekteki akıllı telefon modellerinde yeni bir pil teknolojisini hayata geçirmeyi planlıyor. SUS CAN (Steel Use Stainless) adı verilen paslanmaz çelik tabanlı bu yeni batarya tasarımı, mevcut batarya teknolojilerine göre önemli avantajlar sunacak.

Pil sorunları tarih oluyor! Samsung'dan yeni batarya teknolojisi - 1. Resim

Samsung'un yeni teknolojisi, enerji yoğunluğunu artırarak daha yüksek batarya kapasitesi sağlayacak. Ayrıca, yaygın olarak yaşanan pil şişmesi problemini de ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bu teknoloji, paslanmaz çelik tabanlı bir kasa ile destekleniyor. Çelik malzeme, alüminyuma kıyasla ısı dağıtımında biraz daha zayıf olsa da sağlamlığı ve korozyona dayanıklılığı sayesinde pil ömrünü uzatıyor.

Apple'ın da iPhone 16 Pro Max modelinde kullanmaya başladığı SUS CAN teknolojisi, özellikle uzun vadede pil sağlığını korumasıyla dikkat çekiyor.

Pil sorunları tarih oluyor! Samsung'dan yeni batarya teknolojisi - 2. Resim

SUS CAN teknolojisinin bir diğer avantajı, tamir edilebilirliği kolaylaştırması. Avrupa Birliği'nin mobil cihazların tamir edilebilirliğini artırmaya yönelik getirdiği yeni düzenlemeler, markaları daha dayanıklı ve değiştirilebilir batarya tasarımlarına yönlendiriyor. Paslanmaz çelik tabanlı pil tasarımı, bu gereksinimi doğrudan karşılıyor.

Samsung'un bu yeni teknolojiyi akıllı telefonlarına ne zaman entegre edeceği henüz açıklanmadı. Ancak şirketin, rakiplerine karşı daha güçlü bir konum elde etmek için bu yeniliği kısa sürede piyasaya sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Okullarda son hafta devamsızlık yazılacak mı? Yaz tatiline geri sayım!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye hibe etti! Kangal Anti-Dron sistemi orduya teslim edildi: Bosna Hersek'e askeri yardım - TeknolojiTürkiye hibe etti! Kangal teslim edildiApple'dan katlanabilir iPhone geliyor! İşte ilk detaylar - TeknolojiApple'dan katlanabilir iPhone geliyor! İşte ilk detaylarSony'den PlayStation 5 için zam sinyali! Fiyatlar artabilir - TeknolojiSony'den PlayStation 5 için zam sinyali! Fiyatlar artabilirYouTube'dan yeni reklam formatı: "Peak Points" dönemi başlıyor - TeknolojiYouTube'dan yeni reklam formatı: "Peak Points" dönemi başlıyorSpotify'dan Apple Müzik'e playlist aktarma artık çok kolay! - TeknolojiSpotify'dan Apple Müzik'e playlist aktarma artık çok kolay!Apple CarPlay Ultra tanıtıldı! ilk durak Aston Martin... Hyundai, Kia ve Genesis yolda - TeknolojiApple CarPlay Ultra tanıtıldı! ilk durak Aston Martin... Hyundai, Kia ve Genesis yolda
Sonraki Haber Yükleniyor...