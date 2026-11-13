Baykar’ın geliştirdiği millî İHA’lar için pistlerin kullanılamadığı durumlara yönelik yeni bir kabiliyet test edildi. TB2 ve AKINCI, Manisa-Balıkesir kara yoluna başarılı bir şekilde iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

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Baykar tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin farklı noktalarında gerçekleştirilen saha incelemeleri ve belirlenen güzergâhlar doğrultusunda acil müdahale tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta millî hava araçları, kara yolunu pist olarak kullandı.

Pist olmadan görev yapacaklar! Bayraktar TB2 ve AKINCI’dan kara yoluna indi

12 Kasım'da gerçekleştirilen tatbikatta farklı üslerden havalanan üç millî hava aracı aynı noktada buluştu. Baykar'ın eğitim ve test faaliyetlerinde kullandığı Keşan'dan havalanan bir Bayraktar TB2, Çorlu'dan kalkan bir AKINCI ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki İzmir'den havalanan bir diğer Bayraktar TB2, Manisa-Balıkesir kara yoluna başarıyla iniş ve kalkış yaptı. Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Baykar koordinasyonunda gerçekleştirilen faaliyetle, millî platformların pistlere bağlı kalmadan görev yapabilme kabiliyeti sergilendi.

Pist olmadan görev yapacaklar! Bayraktar TB2 ve AKINCI’dan kara yoluna indi

TÜM MİLLÎ PLATFORMLARI KAPSAYACAK

Acil müdahale senaryoları kapsamında oluşturulan operasyonel konseptin, Baykar tarafından geliştirilen tüm insansız hava araçlarını kapsayacak şekilde genişletildiği bildirildi. Yapılan planlamalara göre, Türkiye'nin ilk millî insansız savaş uçağı KIZILELMA ile kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilen Bayraktar TB3 de bu kabiliyete kavuşacak. Böylece şirket tarafından geliştirilen tüm millî platformların uygun kara yolu güzergâhlarından iniş ve kalkış yapabilmesi hedefleniyor.

Pist olmadan görev yapacaklar! Bayraktar TB2 ve AKINCI’dan kara yoluna indi

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

MSB, KGM ve Baykar koordinasyonunda yürütülen çalışma boyunca itfaiye ve ambulans ekipleri hazır bekletildi. Yol güzergâhında tüm güvenlik önlemleri alındı. Manisa Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kara yolu hattında gerekli emniyet tedbirleri uygulandı. Tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki kuvvet komutanlıkları ile İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de yerinde takip etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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