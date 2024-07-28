Pixel 9 Pro Fold’un tasarımı sızdırıldı! Peki nasıl görünüyor?

Google'ın geliştirdiği yeni nesil katlanabilir akıllı telefon modeli Pixel 9 Pro Fold'un tasarımı sızdırıldı. Bu sızıntı, amiral gemisinin birçok önemli özelliğini gözler önüne seriyor.

91mobiles'in haberine göre, Yeni görüntüler Pixel 9 Pro Fold'un tasarımı ve renk seçenekleri hakkında önemli bilgiler sunuyor. 2022'de tanıtılan Pixel Fold'dan sonra, Google'ın bu yeni katlanabilir modelinde pek çok değişiklik yaptığı görülüyor.

PİXEL 9 PRO FOLD NASIL GÖRÜNÜYOR?

Pixel 9 Pro Fold, selefine kıyasla daha geleneksel bir katlanabilir telefon görünümüne sahip. Dış ekran, daha yüksek bir ekran gövde oranına sahip ve klasik bir telefon görüntüsünü andırıyor. Ekranın ortasında bir delik şeklinde kamera bulunurken, tüm kenarlar simetrik çerçevelerle çevrili. İç ekran da aynı şekilde simetrik çerçevelerle çevrili ve selfie kamerası üst sağ köşede yer alıyor.

PİXEL 9 PRO FOLD RENK SEÇENEKLERİ NELER?

Yuvarlatılmış köşeler, cihazın elde daha rahat tutulmasını sağlıyor. Arka panelde, üç sensör ve LED flaşı barındıran iki hap şeklinde kesilmiş dikdörtgen bir kamera adası bulunuyor. Ses açma/kapama ve güç düğmeleri cihazın sağ kenarına yerleştirilmiş. Sızdırılan görsellere göre cihaz, Obsidyen ve Porselen renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

PİXEL 9 PRO FOLD ÖZELLİKLERİ NELER?

Pixel 9 Pro Fold, 6.3 inçlik bir dış ekran ve 8 inçlik büyük bir iç Super Actua ekranla gelecek. Kamera sistemi, 48MP ana, 10.5MP ultra geniş ve 10.8MP telefoto sensörlerinden oluşacak. Cihaz, 16GB RAM ile desteklenen Tensor G4 çip seti ile güçlendirilecek ve Gemini AI teknolojisine sahip olacak.

Google'ın yeni katlanabilir cihazı, önceki modellerden daha yüksek performans ve kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor. Özellikle daha ince ve simetrik çerçeveler, kullanıcıların daha geniş bir ekran alanından faydalanmalarını sağlayacak.

Obsidyen ve Porselen renk seçenekleri de kullanıcıların estetik tercihlerine hitap edecek şekilde tasarlanmış. Pixel 9 Pro Fold, Google'ın katlanabilir telefon pazarındaki iddiasını güçlendirecek gibi görünüyor.