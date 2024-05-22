Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > PlayStation mobil pazara giriş yapıyor! Mobil oyunlara özel yeni platform geliştiriliyor

PlayStation mobil pazara giriş yapıyor! Mobil oyunlara özel yeni platform geliştiriliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
PlayStation mobil pazara giriş yapıyor! Mobil oyunlara özel yeni platform geliştiriliyor
Playstation, Xbox, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

PlayStation, ücretsiz mobil oyunlar için yeni bir platform geliştiriyor Son iş ilanıyla ortaya çıkan bu gelişme, Sony'nin mobil dünyada daha da güçlenmek istediğini gösteriyor. PlayStation Studios Mobile, deneyimli yazılım mühendislerini arayarak, ücretsiz mobil oyunların geliştirilmesi, yayınlanması ve işletilmesi için bir platform tasarlamak istiyor.

Bu hamle, PlayStation'ın oyun endüstrisindeki liderliğini sürdürme çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Xbox'un yakın zamanda duyurduğu Xbox mobil mağazasıyla rekabet etme amacı güdülen bu adım, oyunculara daha geniş bir oyun deneyimi sunma hedefini yansıtıyor.

PlayStation mobil pazara giriş yapıyor! Mobil oyunlara özel yeni platform geliştiriliyor - 1. Resim

Önümüzdeki temmuz ayında açılacak olan Xbox mobil oyun mağazasıyla birlikte, oyuncuların favori oyunlarına daha kolay erişim sağlamaları bekleniyor. Bu platform, Call of Duty: Mobile ve Candy Crush Saga gibi popüler oyunlara ev sahipliği yapacak ve iOS ve Android cihazlarda ayrı bir uygulama olarak kullanılabilecek.

PlayStation mobil pazara giriş yapıyor! Mobil oyunlara özel yeni platform geliştiriliyor - 2. Resim

Sony'nin bu hamlesi, Avrupa Birliği'nin alternatif uygulama marketlerine olan açıklığının da bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Insidergaming'in haberine göre, Xbox'un Game Pass Ultimate abonelik ücretlerine olası zam haberleriyle birlikte, oyun endüstrisindeki rekabetin kızıştığı bir döneme giriyoruz.

Özetle, PlayStation ve Xbox'un mobil oyun dünyasındaki bu adımları, oyuncular için heyecan verici yeni olanaklar sunarken, aynı zamanda endüstrinin rekabetçi doğasını da gösteriyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İran'da cenaze tartışması: Tabutlardan biri neden eksik? 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'nin insansız ilk helikopteri Alpin, deniz görevlerine hazırlanıyor! - TeknolojiTürkiye'nin insansız ilk helikopteri Alpin'den yeni hazırlıkApple Music “En İyi 100 Albüm” yarışmasının listesini açıkladı! - TeknolojiApple dünyanın en iyi 100 albümünü seçiyor!Apple artık gazete ve dergilere meydan okuyor! Apple News+ artık ciddi bir tehdit - TeknolojiApple gözünü gazetelere kestirdi!YouTube'dan yapay zeka için yeni adım! Platform yapay zeka ile müzik oluşturma araçlarını genişletiyor - TeknolojiYouTube’dan yapay zeka için yeni hamle!Türk savunma sanayii BSDA 2024 Fuarı'nda yerini aldı! - TeknolojiTürk savunma sanayii BSDA 2024 Fuarı'nda yerini aldı!Hepsiburada’da Büyük Mayıs indirimleri kampanyası başladı! - TeknolojiHepsiburada’da büyük Mayıs indirimleri kampanyası başladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...