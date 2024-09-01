Profesyonel oyuncular için: Pusat Ghost Pro

Monster Notebook, Pusat ailesinin yeni üyesi olan Pusat Ghost Pro kablosuz oyuncu faresini düzenlediği bir etkinlikte tanıttı.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Pusat aksesuar ekosisteminde yer alan bu kablosuz fare, profesyonel oyunculara sunduğu teknik özelliklerle dikkat çekiyor. Üzerinde PixArt PAW 3395 sensörü bulunan ürün, 26.000 DPI değeri, 50G hızlanma değeri ve 650 IPS tarama hızıyla kusursuz bir okuma yeteneğiyle geliyor. 54 gram ağırlığa sahip olan ürün, 80 saat aktif kullanım imkânı tanıyor. Pusat Ghost Pro beraberinde gelen kablosuz alıcıyla mouse ile dongle arasındaki mesafeyi minimuma indirerek kesintisiz bağlantı sunuyor.

Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle satışa çıkan Pusat Ghost Pro’nun aynı zamanda kişiselleştirme deneyimi sunduğunu belirten Monster Notebook Global Pazarlama Direktörü Birol Sülük “Güç ve performans bir arada sunan ürünlerimiz hem oyun dünyasına hem de günlük kullanımda yüksek teknolojiye sahip ürünleri kullanmak isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Yüksek teknolojiyi Pusat aksesuar ürünlerimizle şekillendiriyoruz. Bu ürünlerimize yapmış olduğumuz yatırımlarımızı genişletmeye, ekosistemimizi geliştirmeye devam edeceğiz” dedi. Sülük, yıl sonuna kadar üç yeni ürünü daha piyasaya sunacaklarını bildirdi.