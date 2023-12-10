Samsung kullanıcılarını heyecanlandıran gelişme: One UI 6.1 Galaxy telefonlardaki büyük sorunu çözecek

10 Aralık 2023 10:21 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 10:21

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Haber Merkezi

Dünyanın en popüler akıllı telefon markalarından Samsung, Galaxy cihazların pil ömrünü artırmak için harekete geçti. Galaxy S serisi son yılların en çok tercih edilen akıllı telefonları arasında ve iPhone Pro Max cihazlarla sıkı bir rekabet içinde.

Teknoloji devi, önümüzdeki yıl Galaxy S24 serisini duyurmaya çok yakın. Tanıtım tarihi yaklaştıkça yeni sızıntılar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Galaxy S24 akıllı telefon ailesinin Ocak ayında Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile piyasaya sürüleceği konuşuluyor. Bu akıllı telefonların bazı yapay zeka özelliklerine sahip olacağı söyleniyor.

SAMSUNG GALAXY S24, ONE UI 6.1 İLE GELECEK

Tarun Vats'ın iddiasına göre, Samsung'un One UI 6.1 sürümüyle pil ömrünü korumaya yönelik iyileştirmeler yapması bekleniyor. "Protect battery" adlı özellik geliştiren firma, kullanıcıların isteğine göre üç farklı seçenek sunacak; temel mod, adapt modu ve maksimum mod.

"Temel mod", şarjı yüzde 100'de durduracak ve ardından yüzde 95'te devam devam ettirecek. "Adapt modu"nda şarj yüzde 80'e kadar dolabilecek ve kullanıcının uyandığı zamana kadar dolum duraklatılacak. "Maksimum mod"da ise pil yüzde 85'e kadar şarj edilecek. Akıllı telefon bataryalarında yüzde 85'lik şarj dolumunun, pil sağlığı için daha iyi bir seviye olduğu kabul ediliyor.

Teknoloji sitesi SamMobile'ın haberine göre, Samsung bu pil koruma özelliklerinin bir kısmını yapay zeka algoritmaları ile geliştirecek. Yapay zeka aracı, kullanıcının kullanım davranışlarını öğrenip buna göre pil sağlığını korumaya yönelik en ideal modu seçecek.

Bununla birlikte, Samsung'un One UI 6.1 güncellemesinde de iPhone'larda yer alan "pil sağlığı yüzdesi" özelliğine yer vermeyeceği sızdırıldı. Pil sağlığı yüzdesi sayesinde kullanıcılar, cihazın ne kadar süredir kullanıldığına bağlı olarak kalan pil sağlığını öğrenebiliyor.

SAMSUNG GALAXY S24 BATARYA ÖZELLİKLERİ SIZDIRILDI

Bir diğer sızıntı ise Galaxy S24 serisi telefonların pil kapasitelerine ilişkin. Batarya kapasitesinin Galaxy S24'de 4.000mAh, Galaxy S24+ modelinde 4.900mAh ve Galaxy S24 Ultra'da ise 5.000mAh olduğu ileri sürülüyor. Bunun yanı sıra, daha fazla güç tasarrufu sağlayan çiplerin tercih edilmesiyle yeni seride genel pil performansının artması bekleniyor.

Öte yandan, One UI 6.1 ile gelecek "protect battery" özelliğinin S24 ile mi sınırlı kalacağı yoksa diğer Samsung telefonlarına da mı geleceği henüz bilinmiyor.