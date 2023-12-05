Yapay zekada tek bir görsel oluşturmak bir telefonu tam şarj etmek kadar enerji harcıyor

5 Aralık 2023 14:22 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 14:23

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: MIT Technology Reviews

Henüz hakem değerlendirmesinden geçmeyen çalışma Salı günü arXiv'de yayımlandı. Araştırmacıların, hem yapay zeka sohbet robotları hem de görüntü oluşturucularla ilişkili enerji tüketimini ve dolayısıyla karbon emisyonlarını incelediği çalışmada, ‘Code Carbon’ adlı bir araç kullanarak açık kaynak HuggingFace Hub'da bulunan en popüler 16 modelin tüketim ve emisyon verilerini karşılaştırdılar.

Testlerde, yalnızca birkaç yeni görüntü üretmek için üretken yapay zeka araçlarını kullanmanın, bir akıllı telefonu tamamen şarj etmek kadar enerji tükettiğini buldular.

BİR GÖRSEL OLUŞTURMAK TELEFONU TAM DOLDURMAK KADAR ENERJİ TÜKETİYOR

Görüntü oluşturmada 1.000 çıkarım başına 0,06-2,9 kWh enerji kullanılırken, ortalama görüntü oluşturucu 1,35 kWh (1.000 çıkarım başına) sınırına daha yakındır. Araştırmacılar, "Karşılaştırma yapmak gerekirse, ortalama bir akıllı telefonu şarj etmek 0,012 kWh enerji gerektiriyor" diyerek ne kadar enerji harcandığını açıklıyor. Yani, tamamen şarj edilmiş bir telefon kadar enerji tüketmek için yalnızca 9 adet yapay zeka görseli oluşturmak yeterli.

Pek çok üretken yapay zeka kullanıcısının grafik tasarım, memler ve benzeri görseller için görüntü ürettiğini düşünürsek bu miktar gözünüze büyük gelebilir.

Araştırmacılar, "En az verimli görüntü oluşturma modeli, 950 akıllı telefon şarjı (11,49 kWh) kadar veya görüntü oluşturma başına neredeyse 1 şarj kadar enerji kullanıyor" diyerek en çok enerji tüketen yapay zeka modelleri olduğunu da vurguluyor.

Görüntü oluşturma modelleri, ürettikleri görüntü boyutuna bağlı olarak değişse de, her görüntünün 0,1 ila 0,5 gram arasında karbondioksit ürettiği ortaya çıkıyor. Hatta görsel başına 2 gram karbon ürettiğine yönelik iddia da var.

METİN OLUŞTURMAK ÇOK DAHA AZ KARBON YAYIYOR

ChatGPT gibi yapay zeka araçlarında metin oluşturmak ise 1.000 çıkarım başına 0,042 kWh ortalamayla çok daha az enerji gerektirir. Bu, kullanılan modele bağlı olarak değişirken, çıkarım başına 0,002 ila 0,015 gram arasında karbon emisyonuna yol açtığı belirtiliyor.