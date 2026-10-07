Samsung, iki telefon modelini daha düzenli güvenlik güncellemesi listesinden çıkardı. Telefonlar kullanılmaya devam edilebilecek ancak yeni güvenlik açıklarına karşı düzenli yama alamayacak.

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Samsung, Ekim 2026 güvenlik güncelleme programında iki Galaxy A modeline verdiği desteği sonlandırdı. Galaxy A04s ve Galaxy A23 5G, yaklaşık dört yıllık destek döneminin ardından düzenli güncelleme kapsamından çıkarıldı. Her iki model de Samsung’un güncel resmi güvenlik desteği listesinde artık yer almıyor.

Daha önce üç ayda bir güvenlik güncellemesi alan telefonlar için bu değişiklik, planlanan yazılım desteğinin tamamlandığı anlamına geliyor. Kullanıcıların bundan sonra Samsung’dan düzenli güvenlik yamaları beklememesi gerekiyor.

Samsung listeyi güncelledi: İki modele daha güncelleme desteği sona erdi

GÜVENLİK GÜNCELLEMELERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Güvenlik güncellemeleri, yeni özellik ekleyen Android ve One UI sürümlerinden farklı bir görev üstleniyor. Bu paketler hem Google’ın Android işletim sisteminde tespit ettiği açıkları hem de Samsung’un kendi yazılımına özgü güvenlik sorunlarını gidermek için yayımlanıyor.

Samsung listeyi güncelledi: İki modele daha güncelleme desteği sona erdi

Galaxy A04s ve Galaxy A23 5G sahipleri arama, mesajlaşma ve mevcut uygulamalarını kullanma gibi günlük işlemlerini sürdürebilecek. Karar, cihazları uzaktan devre dışı bırakan veya hemen değiştirmeyi zorunlu kılan bir uygulama değil.

CİHAZLAR TEHDİTLERE KARŞI KORUMASIZ KALABİLİR

Asıl değişiklik, zaman içinde ortaya çıkabilecek yeni güvenlik açıkları karşısında yaşanacak. Düzenli yamaların kesilmesi, cihazların ilerleyen dönemde yeni tehditlere karşı korumasının zayıflamasına yol açabilir.

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