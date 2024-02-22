Selçuk Bayraktar peş peşe paylaştı! Gökte Bayraktar AKINCI, Denizde Albatros-T İDA ile tam isabet

Savunmadaki yerli gücümüz Bayraktar TB3 18. test uçuşunu da başarılı bir şekilde tamamlarken, AKINCI TİHA da ASELFLIR-500 ile ilk atışında hedefi tam isabetle vurdu. Selçuk Bayraktar gögüs kabartan başarıları "Türk havacılığının altın çağı" noyutla duyurdu.

Dün yerli savaş uçağı KAAN'ın gökyüzü ile buluşması büyük heyecan uyandırmış, dünyanın da büyük ilgisini çekmişti.

Türkiye savunma sanayinde dev adımlarla ilerlerken bugün de Bayraktar TB3 18. test uçuşunu başarı ile tamamladı. Yüksek irtifada sistem performansı test edilen TB3 tam not aldı.

Gurur dolu anlar Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından da paylaşıldı.

Bayraktar, TB3 testinin ardından AKINCI TİHA'nın deniz üstünde hareketli hedefi vurma testini paylaştı. AKINCI TİHA'ya entegre edilen elektro-optik sistemi ASELFLIR-500 ile gerçekleşen ilk hareketli deniz hedefi atışı da başarılı bir şekilde tamamlandı.

"TÜRK HAVACILIĞIN ALTIN ÇAĞI"

Görüntüleri yayınlayan Selçuk Bayraktar paylaşımına "Türk havacılığının altın çağı! Gökte Bayraktar AKINCI, Denizde Albatros-T İDA. Ve kendi sınıfında dünyanın en iyi elektro-optik sistemi ASELFLIR-500 ile gerçekleşen hareketli deniz hedefi atışları tam isabetle vuruldu!" notunu düştü.

Bayraktar AKINCI bu testte Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi’ni kullanarak deniz üstünde seyreden Albatros İDA’yı başarıyla imha ederek muharebe sahasındaki etkisini gözler önüne serdi.

Türkiye’nin ilk milli insansız hava araçlarını üreten Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, 40 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.