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Haberler > Teknoloji > Sıfır telefon el yaktı yenilenmiş gözde oldu, yüzde 30 daha ucuz

Sıfır telefon el yaktı yenilenmiş gözde oldu, yüzde 30 daha ucuz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sıfır telefon el yaktı yenilenmiş gözde oldu, yüzde 30 daha ucuz

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cep telefonu fiyatlarına ardı ardına gelen zamlar üzerine tüketici çareyi daha uygun fiyatlı yenilenmiş telefonlara yönelmekte buldu. Satışlar dört kat artarken, en çok tercih edilen model iPhone 11 oldu.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Enflasyon ve dolar kurundaki yükselişin etkisiyle sıfır telefon fiyatları adeta el yakıyor. Giriş seviyesi cep telefonu fiyatları ortalama 10 bin liradan başlarken, amiral gemisi telefonlarının fiyatları 100 bin liraya yaklaşıyor. Uygun fiyatlı telefon arayışına giren vatandaş ise çareyi yenilenmiş cep telefonlarına yönelmekte buldu. EasyCep Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Mehmet Akif Özdemir, geçen yıl dört kat artışla 200 bin adet yenilenmiş cep telefonu satışı yaptıklarını belirterek “Geçtiğimiz yıl telefonlara bir yılda 3-4 defa zam geldi. Bu da sıfır yenilenebilir cep telefonlarına ilgiyi artırdı. Çünkü yenilenebilir telefonlar hem yüzde 30 daha ucuz ve daha güvenilir. Daha çok 10 bin lira ile 20 bin lira arasında telefonlar satılıyor. Ortalama fiyat 14 bin lira olurken, en fazla iPhone 11 modeli satıldı” dedi.

İŞLETMELERİN TERCİHİ OLDU 

Yenilenmiş telefonları daha çok öğrencilerin ve gençlerin tercih ettiğini dile getiren Özdemir “Son dönemde KOBİ’lerin de yenilenebilir telefonlara yöneldiğini görüyoruz. Şirketler yeni başlayan çalışanlarına iş amaçlı olarak yenilenebilir telefon alıyor” ifadelerini kullandı. Özdemir, talebin sürekli arttığını belirterek, 2024 hedefini 340 bin adet olarak açıkladı. 
Özdemir, yenilenmiş telefonlara olan talebin artmasına paralel olarak yenileme merkezimizin kapasitesini ve istihdam artışına gittiklerini söyledi. Kullanılmış telefon pazarında yenilenmiş telefonların payının yüzde 5’lere ulaştığına dikkat çeken Özdemir, 2026 yılına kadar bu oranın yüzde 30’a ulaşmasını beklediklerini bildirdi. 

3 MİLYAR DOLARLIK PAZAR 

Türkiye telefon pazarı hakkında da bilgi veren Özdemir şunları kaydetti: Türkiye’de yılda 10-11 milyon adet sıfır telefon satılıyor. 10 milyar dolarlık bir pazar. Bunun 7 milyar doları sıfır telefonlardan, 3 milyar doları ise ikinci ikinci elden oluşuyor. Telefon değiştirme sıklığı ise son 5 yılda 18 aydan 30 aya kadar geriledi. Daha gidilecek çok yol var. Yenilenmiş telefon pazarı 2-2,5 milyon neden olmasın?

DÜNYADA DA YÜKSELİŞ TRENDİNDE

Dünya genelinde de sıfır akıllı telefon satışları son 10 yılın en düşük seviyesine gerilerken, yenilenmiş ve ikinci el telefonlarda yüzde 10’a yaklaşan artış kaydedildi. 2023’te 55 milyar dolar seviyesinde olan dünya kullanılmış cep telefonu pazarının 2024’te 62 milyar dolar, 2033 yılında ise 172 milyar dolar olacağı öngörülüyor. Bununla birlikte, İngiltere’de satılan her dört telefonun birinin yenilenmiş veya ikinci el olmasına karşın, yenileme sektörüyle yeni tanışan pazarlar önemli potansiyel barındırıyor.

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Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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