Şifreler, fotoğraflar, özel bilgiler tehlike altında! Dikkat, mobil cihazlar casusların iştahını kabartıyor

İçerisinde çok fazla kişisel ve kurumsal bilgi saklanan mobil cihazların kötü niyetliler için çok cazip olduğunu söyleyen Prof. Alkan casus yazılımların konum tespit edip ses ve görüntü almaya, çok özel bilgi ve şifrelere kadar her şeye ulaşma kapasitesi bulunduğunu söyledi ve “Durum çok ciddi” diye uyardı..

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - “Teknoloji Buluşmaları”nın bu ayki konuğu, haberleşme ve siber güvenlik alanlarındaki kıymetli çalışmalarıyla bilinen, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Alkan oldu. Prof. Alkan, herkesin elinde bulunan mobil cihazların korsan yazılımların iştahını kabarttığını söyledi. Prof. Alkan, bilgi artışının teknolojiyi, teknolojinin de bilgi artışını tetiklediğini ifade ettiği konuşmasında, “içeriğinde çok fazla kişisel ve bilgi saklanan mobil cihazların casus yazılımların cazibe merkezi” olduğunu ifade etti. Alkan “Casus yazılımlar şifre toplamaktan mesaj kayıtlarına, ses ve görüntü kaydından arama geçmişine, yer ve konum tespitinden ortam dinlemesi ve görüntü almaya kadar tüm verilere erişebilir” diyerek durumun ciddiyetini bir kere daha ortaya koydu.

35 SANİYEDE BİR SİBER SALDIRI

İhlas Holding Teknoloji Buluşmalarının üçüncüsü olan ‘Dijital Dönüşüm ve Siber Güvenlik” başlıklı oturumda konuşan ve etkinliğe ev sahipliği yapan İhlas Holding Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Deliktaş “yapay zekânın yakıtı” olarak tanımladığı verinin kıymetine vurgu yaptı. Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nun 2024 Küresel Risk Raporu’nda siber saldırılara dikkat çekilmesinin yerinde olduğunu, 2023 yılında dünyada her 35 saniyede bir siber saldırı yapıldığını, bu saldırıların 6 trilyon dolar zarara yol açtığını, Türkiye’de ise yılın ilk 6 ayında ortalama dakikada 3 siber saldırı gerçekleştiğini söyleyen Deliktaş “İnsan unsuru bütün güvenlik ve siber güvenlik konularının merkezinde yer alıyor. Bu gerçekten hareket ederek bütün şirketlerin bilgi güvenliği farkındalığına önem vermesi gerekiyor” dedi. Avrupa Birliği’nin 2020’de hazırladığı Veri Strateji Dokümanıyla “birlik içinde veriye serbest dolaşım imkânı verirken; aynı verinin AB dışına çıkışını engellemeye çalıştığına” dikkat çeken Deliktaş kişilerin, şirketlerin ve devletlerin dijital varlıklarının çok kıymetli olduğunu ve kıymetli olan her şey gibi korunması gerektiğini söyledi.

SALDIRGANLAR BİZİ DAHA HIZLI ATLATABİLİR HALDE

İhlas Holding Bilgi Teknolojileri Kalite ve Bilgi Güvenliği Direktörü Öner Ziya Baş ise yaptığı konuşmasına “güvenlik bilinci oluşturarak herkesin dijital ortamda daha güvenli ve bilinçli hareket etmesinin önemini” vurgulayarak başladı. Siber saldırı aktörleri ve vektörleri hakkında bilgiler paylaşan Baş “Yapay zekâ ve makine öğrenmesinin siber saldırıları daha karmaşık hâle getirdiği gibi siber savunma açısından da fırsatlar sunduğunu” söyledi. “Gelişen yapay zekâ araçları ile saldırganlar gözlerimizi ve kulaklarımızı her zamankinden daha fazla ikna edici bir şekilde aldatabilecek teknolojiye sahip” diyen Baş özellikle derin sahte [deep fake] teknolojisinin gerçek zamanlı olarak kullanılabilme tehlikesine dikkat çekti. Yurt dışından yapılan kimlik avı saldırılarının genellikle yazım veya dil bilgisi hataları içerdiğini ancak saldırganların artık doğal dil işleme araçlarını kullanarak çok kısa sürede yüksek düzeyde doğruluğu sahip ve ikna edici kimlik avı e-postaları oluşturabildiğinin altını çizen Baş diğer taraftan yapay zekânın potansiyel tehditlerin daha hızlı belirlenmesine ve savunmaya da yardımcı olacağını söyledi. Son olarak siber dünyada emniyette olmak için “güvenlidir” yerine; “şüpheli olabilir” yaklaşımının önemine vurgu yaparak konuşmasını tamamladı.

50 BİN SİBER GÜVENLİK UZMANINA İHTİYAÇ VAR

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Alkan, siber güvenliği ‘Yeni Dünya Düzeni’ üzerinden kapsamlı bir okuyuşla yorumladı. İzleyicilerin büyük beğenisini toplayan tespitler yapan Prof. Alkan’a göre yeni dünya düzeninin adı internet çağı. Bu çağda kötü niyetli yazılımların büyük bir problem hâline geldiğini, dünyada 5 yıl içinde 1,5 milyon, Türkiye’de ise 50 bin siber güvenlik uzmanı ihtiyacı bulunduğunu söyleyen Prof. Alkan “Askerî, ticari, politik, her nevi casusluk artık internet trafiği izlenerek yapılabiliyor. Türkiye dünyanın en fazla siber saldırıya uğrayan 5’inci ülkesi” diye konuştu. 2010’lu yılların hemen başında “Türkiye siber ordu durmalı” dediğini hatırlatan Prof. Alkan, önde gelen büyük ülkelerin siber ordulara sahip olduğunu, bu ordularını büyüttüklerini söyledi.