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Supercell'in en yeni oyunu duyuruldu! Project RISE nedir, ne zaman çıkacak?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Supercell&#039;in en yeni oyunu duyuruldu! Project RISE nedir, ne zaman çıkacak?

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mobil oyun dünyasının öncü isimlerinden biri olan Supercell, "Project RISE" adlı yeni oyununu duyurdu. Clash of Clans ve Brawl Stars gibi efsanevi oyunlara imza atan Finlandiyalı geliştiricilerin son projeleri büyük ilgi uyandırdı. Peki Project RISE nedir, nasıl oynanır? İşte tüm detaylar...

Project RISE, aksiyon ve rol yapma (RPG) unsurlarını birleştiren, roguelite özelliklere sahip bir oyun olacak. Oyun, çok oyunculu deneyime özel bir vurgu yapıyor. Supercell, oyunun sosyal topluluk oluşturma konusundaki önemini vurguladı.

Oyuncular, karakterlerini seçip diğer iki oyuncuyla birlikte "Kule" adı verilen bir alanı keşfedecekler. Her oturumda, Kule'nin farklı bir katmanında çeşitli düşmanlarla karşılaşacak ve karakterlerinin özel yeteneklerini kullanarak hayatta kalmaya çalışacaklar. Nihai hedef, mümkün olan en yüksek kata ulaşmak.

Supercell en yeni oyunu duyurdu! Project RISE nedir, ne zaman çıkacak? - 1. Resim

PROJECT RISE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Henüz yeni duyurulan Project RISE için kesin bir çıkış tarihi bulunmuyor. Oyun, geliştirme aşamasının başında ve küresel çapta piyasaya sürülmesi için zaman alacak. Supercell, oyunun ilk kapalı oynama sürümünü 7 Temmuz’da başlattı ve 14 Temmuz’da sona erdirdi.

Bu ön sürüm, oyunculara oyunun mekanikleri, sanat tarzı ve genel havası hakkında bir ön bakış sundu.

Supercell en yeni oyunu duyurdu! Project RISE nedir, ne zaman çıkacak? - 2. Resim

PROJECT RISE HANGİ KARAKTERLER VAR?

Supercell’in eski bir oyunu olan Clash Heroes’tan aşina olabileceğiniz sanat tarzı, Project RISE’da da gözlemlenebilir. Ancak, Supercell oyunun diğer tüm unsurlarının sıfırdan yapıldığını belirtiyor. Project RISE, belirli görsel unsurları ödünç alırken, tamamen yeni bir oyun deneyimi sunacak.

Project RISE dışında, Supercell ayrıca yeni bir fantastik canavar avı oyunu olan mo.co üzerinde çalışıyor. Bu oyun, Clash evreninden bağımsız bir dünyada geçecek ve yenilikçi sanat tarzları, oyun mekanikleri ve karakterler içerecek.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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