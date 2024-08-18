Activision'dan Call of Duty duyurusu! Artık gerek ona gerek kalmadı...

Activision, Call of Duty serisinde büyük değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Özellikle Call of Duty oyunlarının büyük dosya boyutlarıyla tanınmasına rağmen, yeni duyurulan değişiklikler bu durumu değiştirecek gibi görünüyor.

Activision, Warzone'un varsayılan olarak ayrı tutulacağını açıkladı. Bu yenilikle birlikte artık bir Call of Duty oyunu indirildiğinde, Warzone'u zorunlu olarak indirmeniz gerekmeyecek. Warzone, isteğe bağlı bir seçenek olarak sunulacak, bu da oyuncuların sabit disklerinde daha fazla yer tasarrufu yapmalarına olanak tanıyacak.

CALL OF DUTY DOSYA BOYUTU NASIL AZALTILIR?

Activision, Call of Duty oyunlarının dosya boyutlarını azaltmak amacıyla doku akışı teknolojisini kullanacak. 5. Sezon Reloaded ile birlikte oyuncular, optimize edilmiş (varsayılan seçenek) veya minimal akış arasında seçim yapabilecek. Bu yenilik, dosya boyutlarının daha da küçülmesini sağlayacak.

YAKINDA GÜNCELLEME YAYINLANACAK

Bu değişiklikleri hayata geçirmek için Activision, 5. sezonun bir parçası olarak oyun dosyalarını yeniden düzenleyecek ve yeni teknolojiler ekleyen büyük bir güncelleme sunacak. Güncelleme tamamlandıktan sonra, Call of Duty'nin cihazda kapladığı alanın optimize edilmiş dosya yapısı sayesinde azalacağı belirtiliyor. Özellikle PS5 oyuncuları, dosya organizasyonundaki farklılıklar nedeniyle bir dizi güncelleme indirmek zorunda kalabilir.

CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 KAÇ GB OLACAK?

Güncellemelerle birlikte Activision, Black Ops 6'nın, Call of Duty: Modern Warfare III'ten daha küçük bir indirme boyutuna sahip olacağını duyurdu. Ancak, Black Ops 6'nın kaç GB yer kaplayacağı henüz netleşmiş değil. Şirket, ön sipariş sırasında gösterilen tahmini dosya boyutlarının oyunun gerçek indirme boyutunu ve kapladığı alanı doğru yansıtmadığını belirtti.

Bu yeni değişiklikler, Call of Duty oyuncularının sabit disklerinde daha fazla yer açmasını sağlayacak ve oyunun performansını optimize edecek. Black Ops 6 ile ilgili daha fazla bilgi, oyunun çıkış tarihi yaklaştıkça açıklanacak.