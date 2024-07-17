SYS Grup şirketlerinden UNIROBOTICS, Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) ürün ailesiyle global bir oyuncuya dönüştü

TRAKON Uzaktan Komutalı Silah Sistemlerini (UKSS) farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek bir ürün ailesi şeklinde geliştiren UNIROBOTICS, yurt içindeki entegrasyon çalışmalarının ardından yurt dışında da yoğun talep görüyor. Şirket, Paris’teki Eurosatory fuarında çeşitli ülkelere yönelik ön anlaşma ve stratejik ortaklıklara imza attı.

CANiK’in de aralarında bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketlerinden UNIROBOTICS, mekanik, elektronik ve yazılım alanındaki uzmanlığını, Ar-Ge çalışmalarından edindiği birikimini ve test altyapılarında gerçekleştirdiği çalışmaların sonuçlarını modern orduların ihtiyaç duyduğu çözümlere dönüştürüyor.

Hızlı değişen modern muharebe alanlarında görev yapan, başta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olmak üzere tüm modern dost ve müttefik ülke ordularının, operatörlerinin ihtiyacı olan, hızlı ve etkin bir şekilde hedefe angaje olmalarına olanak sağlayan, akıllı sistemler geliştiren UNIROBOTICS, ortaya koyduğu silah kulelerini TRAKON UKSS ürün ailesi bünyesinde topladı.

İlk kez geçen yıl İstanbul’da düzenlenen 16. IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında sergilenen TRAKON ürün ailesi içerisinde, TRAKON (30X113 toplarla kullanılan UKSS), TRAKON TARGAN (deniz tipi UKSS, 12.7 mm’den 30 mm topa kadar), TRAKON LITE (hafif segment) ve TRAKON CREW (dünyada kendi alanında bir ilk olan arkasında bir personel tarafından kullanılan çok hafif, aktif stabilizasyonlu silah mesneti) yer alıyor.

Kurulduğu günden bu yana, geçen sürede Türk savunma sanayisinde alanında öne çıkan bir dizi ana yüklenici ile farklı platformlara yönelik başarılı entegrasyonları gerçekleştiren UNIROBOTICS, bu başarıyı global pazara taşımaya hazırlanıyor.

Son olarak Avrupa’nın en büyük, dünyanın önde gelen savunma sanayisi etkinliklerinden Paris’teki Eurosatory’de vitrine çıkan TRAKON serisi UKSS’ler, özellikle yabancı delegasyonlar ve alım heyetleri tarafından büyük ilgi gördü.

UNIROBOTICS Genel Müdürü Ömür Baç, TRAKON ürün ailesinin UNIROBOTICS'in teknolojik gelişmişliğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

SYS Grup’un Amiral gemisi CANiK'in güçlü altyapısı, imajı ve savunma sanayisindeki deneyiminin katkısıyla bu ürünlerin uluslararası alanda beğeni topladığını vurgulayan Baç, teknolojik üstünlükleri, etkinlikleri ve yüksek güvenlik standartlarının TRAKON’ları rakipleri karşısında öne çıkardığına dikkati çekti.

Eurosatory’nin TRAKON ürün ailesi için son derece başarılı geçtiğini dile getiren Baç, şunları kaydetti:

“Bu etkinlikte UNIROBOTICS’in özel şirket olarak hem Türkiye’de hem dünya genelinde önemli bir boşluğu doldurduğunu görmüş olduk. UNIROBOTICS üretmiş olduğu çok yönlü, kompakt ve modüler UKSS tasarımları ile dünyadaki hemen hemen tüm platform üreticilerinin dikkatini üzerine topladı. CANiK gibi her zaman yüksek katma değerli ürünler geliştirme hedefi ile yola çıkan UNIROBOTICS, bu fuar ile birlikte birçok ön anlaşma, stratejik ortaklığa imzasını atarak önümüzdeki dönemde yapacağı satışların ilk adımını attı. UNIROBOTICS, bu ön anlaşmalarla modern orduların yeni gözdesi haline gelmeye başladı. Buradaki başarının en büyük mimari ise sistemleri daha geliştirildiği ilk günden itibaren global savunma sanayinin ihtiyaçları göz önünde bulundurarak tasarlayan vizyoner bakış açısıdır. Bu doğrultuda atılan adımlar, UNIROBOTICS ve çözümlerini, global pazarda her gün daha fazla aranan bir konuma taşıyacaktır.”