Kurumların artan dijital dönüşüm yatırımlarıyla küresel bilgisayar pazarında kurumsal segment öne çıkıyor. ASUS Business, bu alanda hızlı büyüyerek hem globalde hem Türkiye’de pazar payını önemli ölçüde artırdı. Yapay zekâ destekli çalışma modellerinin yaygınlaşmasıyla birlikte şirket, Türkiye’yi bölgesel büyüme merkezlerinden biri yapmayı hedefliyor.

Kurumların artan dijital dönüşüm yatırımları ile küresel bilgisayar pazarında yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Dünya genelinde bilgisayar pazarının yaklaşık yüzde 54’ünü oluşturan kurumsal segment, sektörün en stratejik büyüme alanlarından biri hâline geliyor.

ASUS’un kurumsal bilgisayar ve iş çözümleri alanında hizmet veren şirketi ASUS Business, bu dönüşümün en hızlı büyüyen oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. ASUS Business, global kurumsal bilgisayar satışlarını son bir yılda yüzde 61 artışla 5 milyon adedin üzerine çıkarırken Türkiye’de ise kurumsal PC pazarındaki payını kısa süre içerisinde yüzde 4,5 seviyesinden yüzde 11 seviyesine yükseltti. Böylece şirket, kurumsal segmentte pazar payını %136 artırmayı başardı.

Türkiye özellikle ASUS Business’ın bölgesel büyüme stratejisinde kritik rol üstleniyor. Şirket, 2026 yılı sonunda çift haneli pazar payını daha da artırmayı planlarken, 2028 yılı sonuna kadar Türkiye’nin en büyük üç kurumsal bilgisayar markasından biri olmayı amaçlıyor.

Kurumsal teknoloji dünyasında yeni bir dönüşüm dönemine girildiğini belirten ASUS Business Türkiye Ülke Müdürü İbrahim Barut, “Yapay zekâ destekli çalışma modelleri, Windows 10 sonrası yenilenme süreci ve kurumların verimlilik beklentileri pazarı yeniden şekillendirecek. Önümüzdeki dönemde hem organizasyonel yatırımlarımızı hem de kurumsal çözüm portföyümüzü genişleterek Türkiye’yi bölgedeki en güçlü büyüme merkezlerinden biri hâline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

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