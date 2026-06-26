Dijital Varlıklar bünyesinde faaliyetlerini sürdüren DV Teknoloji, medya sektöründe teknolojik dönüşme yeni bir sayfa açan "Dijital Medya Akıllı İçerik ve İstatistik Yönetim Sistemi" projesini başarıyla tamamladı. Dijital Varlıklar’ın teknolojik bağımsızlığını yalnızca 18 ayda sağlayan yerli ve yapay zekâ destekli CMS projesi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan proje bitirme belgesi almaya hak kazandı. Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı ve CTO Uğur Sergin, Türkiye'nin dijital medya ekosistemine yön vermesi hedeflenen projeye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de dijital medya ve yapay zekâ alanında dikkat çeken bir dönüşüme imza atan Dijital Varlıklar, kendi teknolojisini üreten şirketler arasındaki yerini güçlendirdi. İhlas Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren şirketin teknoloji kolu DV Teknoloji tarafından geliştirilen ''Dijital Medya Akıllı İçerik ve İstatistik Yönetim Sistemi'' T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan proje bitirme onayı aldı.

Yapay zeka destekli yerli CMS öncü olmaya geliyor! Bakanlıktan Dijital Varlıkların projesine onay





Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark bünyesinde yaklaşık 18 ay önce başlatılan "Dijital Medya Akıllı İçerik ve İstatistik Yönetim Sistemi" projesi, medya sektöründe dışa bağımlılığı azaltmayı, içerik üretim süreçlerini hızlandırmayı ve yapay zekâyı haber merkezlerinin merkezine yerleştirmeyi hedefledi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Dijital Varlıklar, teknolojiyi satın alan değil geliştiren ve ihraç etmeyi hedefleyen bir yapıya dönüştü.

Yapay zeka destekli yerli CMS öncü olmaya geliyor! Bakanlıktan Dijital Varlıkların projesine onay

Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı liderliğinde ve CTO Uğur Sergin yönetiminde yürütülen proje kapsamında turkiyegazetesi.com.tr, tgrthaber.com ve turkiyetoday.com tamamen kendilerine özel geliştirilen içerik yönetim sistemlerine kavuştu. Böylece medya markaları, hem teknolojik bağımsızlık kazandı hem de yapay zekâ destekli yeni nesil yayıncılık altyapısına geçti.

YERLİ CMS İLE EDİTÖR VERİMLİLİĞİ VE KULLANICI DENEYİMİ ARTACAK

Yapay zekâ yarışında öne çıkmak amacıyla geliştirilen sistem; editör verimliliğini artırmayı, kullanıcı deneyimini geliştirmeyi, içerik süreçlerini hızlandırmayı ve teknoloji alanında dışa bağımlılığı minimum seviyeye indirmeyi amaçlıyor. Türkiye'de İş Dünyası Dergisi'nin de yakın dönemde bu sisteme entegre edilmesi planlanıyor.

Şirket bünyesinde kurulan GPU farm altyapıları üzerinde eğitilen açık kaynaklı yapay zekâ modelleriyle dışa bağımlılık azaltıldı. Aynı zamanda Dijital Gazete Arşivi ve Haber Asistanı gibi yapay zekâ temelli projelerin de teknolojik alt yapısı oluşturuldu.

Yapay zeka destekli yerli CMS öncü olmaya geliyor! Bakanlıktan Dijital Varlıkların projesine onay

DİJİTAL VARLIKLAR TEKNOLOJİYİ TÜKETEN DEĞİL, ÜRETEN KONUMDA

Nisan ayında tamamlanan ve haziran ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan proje, Dijital Varlıklar'ın teknoloji alanındaki dönüşümünün de sembolü oldu.

Şirket, geliştirdiği yerli CMS altyapısını yalnızca kendi yayın organlarında kullanmakla kalmayacak; orta vadede yerel ve ulusal medya kuruluşlarının kullanımına da sunmayı hedefliyor. Böylece Türkiye'de geliştirilen yapay zekâ destekli medya teknolojilerinin yurt içi ve yurt dışında yaygınlaşması amaçlanıyor.

Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı

''TEKNOLOJİN KADAR VARSIN' ANLAYIŞINI SAVUNUYORUZ''

Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı, şirketin son yıllarda yürüttüğü dönüşümün merkezinde teknoloji yatırımlarının bulunduğunu belirtti. Kendi teknolojisini geliştiren şirketlerin sektörde kalıcı fark oluşturabileceğine dikkat çeken Ormanlı, yapay zekâ destekli yerli CMS'in de bu vizyonun bir sonucu olduğunu ifade etti.

''Dijital Varlıklar olarak yaklaşık 2,5 yıldan beri ciddi bir değişim ve dönüşüm içerisindeyiz. Bunlardan en önemlisi yazılım tarafına yapmış olduğumuz yatırımdı. Çünkü hep başından beri şunu savunuyoruz: 'Teknolojin kadar varsın' Eğer teknolojin sana aitse ona göre bir fark oluşturabilirsin. Biz de bunun üzerine ciddi bir ekiple bir süreç içerisine girdik. Yıldız Teknopark'ta kendi ofisimizi açtık ve bu konuyla ilgili arge çalışmalarına başlattık. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi şuydu: Bir başka size sunduğu ürünle anca sizin başkasının size izin verdiği kadar varsınız. Dolayısıyla bu noktayla yola çıkarak yapay zekâyı yoğun olarak kullanarak aslında bir ürün geliştirdik ve bu ürünü bugün itibariyle bakanlık tarafından da onayını almış olduk.

Biz turkiyegazetesi.com.tr, tgrthaber.com ve turkiyetoday.com'da uzun zamandan beri zaten bu ürünü kullanıyoruz. Bu verimlilik açısından ciddi katma değerler sağladı. Personel verimliliği açısından. Okuyucuyu anlama, okuyucuya özel haberleri yönlendirme, lokasyon bazlı habercilik ve buna benzeri birçok çalışmayı da yanında getirdi. Bunu yaparken önemli konulardan bir tanesi şuydu. Google'ın dinamikleri her geçen gün değişiyor ve biz bunlara daha hızlı adapte olmalıyız. Daha esnek olmalıyız. Bugün verdiğimiz kararı yerine uygulayabilmeliyiz. Bu CMS, bu yazılım bize bunları getiriyor olacak. Tabii bizim buradaki diğer önemli amaçlarımızdan bir tanesi de şuydu. Biz üretmiş olduğumuz ürünü satın almak yerine kendimiz üretelim.

Elde ettiğimiz ürünle birlikte de katma değer sağlayalım. Bunu hem iç pazarda hem dış pazarda satalım istiyorduk. Geçen sene CTO arkadaşımızla birlikte de Hollanda'da medya ile ilgili olan fuara gittiğimizde de gördük ki aslında çok doğru yoldayız. Orada iki önemli dünya devi medya şirketinin geliştirdikleri CMS'leri inceleme fırsatımız oldu. Bunlardan bir tanesi önemli haber ajanslarından bir tanesiydi. Aslında gittiğimiz yolun doğru olduğunu gerek yapı anlamında, gerek organizasyon anlamında aslında onların yaptığının bir benzerini bizim yaptığımızı ve başarılı sonuçlar elde ettiğimizi gördük.''

''PROJEYİ 18 AY GİBİ KISA VE ZOR BİR SÜREÇTE TAMAMLADIK''

Yerli CMS geliştirme sürecinin kolay olmadığını belirten Ormanlı, geçmişte kullanılan hazır sistemlerin birçok noktada yetersiz kaldığını söyledi. Kendi ihtiyaçlarına uygun bir alt yapı oluşturmak için yola çıktıklarını ifade eden Ormanlı, sıfırdan kurulan yazılım ekibiyle 18 aylık yoğun bir çalışma yürüttüklerini anlattı:

''Geçmişte Dijital Varlıklar ekosisteminde bulunan internet siteleri turkiyegazetesi.com.tr, tgrthaber.com ve turkiyetoday.com'da farklı CMS'ler kullandı ve hep bir yerden sonra iş tıkanıyordu. Yani bir şey yapmak istiyorsunuz, birilerine bağımlısınız. Bir rekabet var. Hız ve özel içerik önemli. Oyun kurucu siz değilseniz, oyun kurucu Google. Biz şuna baktık, global anlamda ihtiyacımızı gidermediğini gördük. Hindistan'dan, Amerika'dan birçok yazılım şirketiyle görüştük. Bunlar bizim ihtiyacımızı karşılıyor mu diye baktık. Sonra biz bu işi yapabiliriz dedik. Aslında zor bir işti. Çünkü sıfırdan bir yazılım ekibi kuruyorsunuz. Hani uzman olmadığınız bir alanda bir iddia koyuyorsunuz. Çok şükür bu 18 aylık süreç içerisinde ekibimiz de özveriyle çalıştı ve ürünü tamamlama fırsatımız oldu. Zor bir süreçti aslına bakarsanız. Dışarıdan bazen bunu anlatmak kolay ama bir de o süreci düşünmek lazım. Çünkü çalışan bir sistemi dinamik tutabilmek de kolay değil. Çünkü kod yazıyorsunuz ve bunun karşısında bir hata olma ihtimali her zaman var. Ama şu an biz bunu diğer yeni projelerimizde çok rahat entegre ederek aslında hayatımıza ne kadar hız kazandığını görebiliyoruz.''

''55 YILLIK GAZETE ARŞİVİMİZİ YAPAY ZEKAYLA ANLAMSAL BAZDA ARANABİLİR HALE GETİRDİK''

Yeni sistemin yalnızca içerik üretim süreçlerini hızlandırmadığını vurgulayan Ormanlı, Türkiye Gazetesi'nin yarım asrı aşan arşivinin de yapay zekâ desteğiyle yeniden değerlendirildiğini belirtti. Bu adımın dijital yayıncılıkta önemli bir rekabet avantajı sağladığını ifade etti.

''CMS bize, 55 yıllık gazete arşivimizi de artık yapay zekayla anlamsal bazda aranabilir hale getirdi. Bu rekabet içerisinde diğer rakiplerimize göre aslında teknolojiyi en iyi kullanan ve öncü olan şirket anlamına getirdi bizim için. Bizim zaten önemli söylemlerimizden bir tanesi ise Türkiye'nin en büyük dijital medyası olmak. Bu yolda emin adımlarla gidiyoruz. O yüzden heyecanlıyız.''

''YERLİ CMS İLE EN ÖNEMLİ ŞEY HIZ OLDU''

Dijital yayıncılıkta hızın belirleyici unsurlardan biri olduğuna işaret eden Ormanlı, geliştirilen sistem sayesinde hem editoryal verimliliğin arttığını hem de haber üretim süreçlerinin önemli ölçüde hızlandığını söyledi.

''En önemli değişiklik verimlilik. Yani burada aslında personeli daha nitelikte işe üretmek açısından yönlendiriyor olması. Hiçbir personel kontrol edilmekten hoşlanmaz ama daha verimli olması açısından ve daha nitelikli iş gücü, daha özel haber gibi konularda bize katma değerler sağlıyor. Çıkan ürünün bir bedeli de var. Bu bedelin neticesinde siz teknoloji ile rekabette fark oluşturmaya başlıyorsunuz. Örnek veriyorum rakiplerinizin televizyon kanallarından çıkartmış olduğu haberleri hızlı bir şekilde haberleştirip sitenize koyabiliyorsunuz. Bu da hız getiriyor size en önemli şey hız aslına bakarsan. Rekabette bizi bir adım daha öne getireceği için bizim için önemli bir mecra. İnşallah bu ürünü dışarıda da satma fırsatımız olacak.''

Dijital Varlıklar CTO'su Uğur Sergin

''YAPAY ZEKA EKLENTİ DEĞİL, UYGULAMANIN MERKEZİNDE''

Dijital Varlıklar CTO'su Uğur Sergin ise geliştirilen yerli CMS'in en önemli farkının yapay zekâyı sonradan eklenen bir özellik olarak değil, sistemin merkezinde konumlandırması olduğunu söyledi. Bu yaklaşımın hem esneklik hem de karar alma süreçlerinde önemli bir hız avantajı sağladığını belirtti:

''En büyük fark tamamen bize ait. Bunun yanı sıra yapay zekâyı sonradan bir eklenti olarak değil uygulamamızın merkezine yerleştirdiğimiz için bu bize büyük bir esneklik sağlıyor. Örnek verecek olursak sabah aldığımız bir kararı akşamına gerçekleştirip yayına atabiliyoruz. Bu bizim için büyük bir artı.''

YAPAY ZEKADAN EDİTÖRLERE ÖNERİ DESTEĞİ

Haber editörlerinin iş yapış şeklinin artık değişeceğini belirten Uğur Sergin, şu şekilde konuştu:

Yapay zekânın editörlerin üzerindeki rutin iş yükünü azaltmak için kullanıldığını belirten Sergin, sistemin haber merkezlerinde verimliliği artıracak önemli araçlar sunduğunu ifade etti:

''Editör arkadaşlarımızın aslında üzerinde oluşan rutin yükü almak istiyoruz. Yani başlık, özet ya da keyword seçerken bunları yapay zekaya devrederek aslında kendilerini haberin özüne, haberin doğruluğuna adayacakları, araştıracakları bir vakit ayırmalarını sağlıyoruz. Bunun yanı sıra yapay zeka destekli feedback sistemimiz var. Burada editör arkadaşlarımızın hangi açıdan kendilerini geliştirebileceği noktaları yapay zeka ile öneriler sayesinde arkadaşlarımızı geliştirmiş oluyoruz.''

YAPAY ZEKA DESTEKLİ YENİ ÜRÜNLER YOLDA

Geliştirilen alt yapının yalnızca CMS ile sınırlı kalmayacağını belirten Sergin, yakın dönemde kullanıcılarla buluşacak yeni yapay zekâ projeleri hakkında da bilgi verdi. Haber Asistanı ve Dijital Gazete Arşivi projelerinin test aşamasını tamamlamak üzere olduğunu söyleyen Sergin, yeni ürünlerin kısa süre içinde erişime açılacağını belirtti:

''Haber Asistanı' ve 'Dijital Gazete Arşivi' projeleri Temmuz ayı içinde Türkiye Gazetesi üyelerine açılacak. Hatta temmuz ayının ilk haftası bunu açmayı planlıyoruz. Şu an için bitti ama testlerini yapıyoruz. Bunlar yayına verildikten sonra iki tane daha bu şekilde yapay zeka destekli ürünümüz Türkiye Gazetesi ve TGRT markaları altında yayına çıkıyor olacak.''

YAPAY ZEKA DESTEKLİ YERLİ CMS DÜNYAYA AÇILACAK

Türkiye'de geliştirilen yerli CMS'in yalnızca iç pazarda değil uluslararası alanda da kullanılmasını hedeflediklerini belirten Sergin, özellikle Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere global pazarda büyüme planları yaptıklarını söyledi.

''Orta vadeli hedeflerimizden bir tanesi de bu. Olgunlaşma aşamasını kendi mecralarımız üzerinde yaptık, faydasını gördük. Artık bunu öncelikli olarak global pazarı açmayı düşünüyoruz. Özellikle Türki Cumhuriyetler'de açıktan faydalanarak oralara girmeyi düşünüyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye'de de görüşmelerimiz başladı. Büyük ihtimalle Türkiye'de de bunu açmış olacağız satışı.''

Yapay zeka destekli yerli CMS öncü olmaya geliyor! Bakanlıktan Dijital Varlıkların projesine onay

HABERCİLİKTE YENİ EKOSİSTEM

Geliştirilen sistemin farklı sektörlere uyarlanabilecek teknik altyapıya sahip olduğunu ancak önceliklerinin habercilik olduğunu vurgulayan Sergin, amaçlarının editörlerin ve yöneticilerin zamanını daha verimli kullanabileceği yeni bir medya ekosistemi oluşturmak olduğunu ifade etti:

''Farklı sektörlere de uyarlanabilir, teknik bir sıkıntı yok. Ancak bizim ana odağımız habercilikti. Habercilik odağından şaşmak istemiyoruz. O yüzden yani teknolojik ve farklı sektörlere geçirmeyi bu yüzden pek düşünmüyoruz.''



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