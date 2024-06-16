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TECNO CAMON 30, tüketiciyle buluştu! Türkiye'de satışa çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TECNO CAMON 30, tüketiciyle buluştu! Türkiye&#039;de satışa çıktı

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TECNO CAMON 30 Serisinin ilk modeli olan CAMON 30, tüketiciyle buluştu. Yapay zekâ özellikleriyle donatılan TECNO CAMON 30, 18 bin 999 TL fiyatla tüketiciyle satışa sunuluyor. Android 14 ile kutudan çıkan telefonlar Android 15 ve Android 16 güncellemelerini alacak.

ÖMER TEMÜR'UN HABERİ - TECNO CAMON 30 Serisinin ilk modeli olan CAMON 30, tüketiciyle buluştu. Yapay zekâ özellikleriyle donatılan TECNO CAMON 30, 18 bin 999 TL fiyatla tüketiciyle satışa sunuluyor.

Serinin diğer modelleri olan TECNO CAMON 30 Pro 5G 24 Haziran haftasında 29.999 TL’ye, TECNO CAMON 30 5G modeli ise 24.999 TL’ye satışa çıkacak.

TECNO CAMON 30 Serisinin üç modeli için de 2 büyük Android yazılım güncelleme ve 3 yıl güvenlik güncellemesi veriliyor. Android 14 ile kutudan çıkan telefonlar Android 15 ve Android 16 güncellemelerini alacak.

Serinin üç modelinde de hem önde hem de arkada 4K 60 FPS kayıt yeteneğine sahip 50 MP çözünürlüğünde kameraya yer veriliyor.

Otofokus özellikli 50 MP ön kamera sayesinde 4K çözünürlüğünde Vlog videolar çekilebiliyor. Ana kamera olarak Sony IMX890 sensörü kullanılıyor. CAMON 30 Serisinin 70 W ultra-hızlı şarj desteği, çok kısa sürede yüksek hızlı şarj imkânı sağlıyor. 15 dakikada sıfırdan %50’ye, 45 dakikada sıfırdan %100’e şarj olabiliyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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