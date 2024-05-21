Teknosa’dan teknolojiye 1 milyar TL’lik yatırım

Tüketici elektroniği pazarı dünyada küçülürken Türkiye'de büyüdü. Teknosa, 1 milyar liralık yatırım yapacağını duyurdu.

ÖMER TEMUR'ÜN HABERİ - Türkiye’nin önde gelen tüketici elektroniği perakendesi Teknosa, enflasyona inat yatırımlarına katlayacak. 2023 yılında başlattığı ‘Dijital Odaklı Dönüşüm’ programı çerçevesinde 580 milyon lirayı aşan yatırım yapan firma bu yıl ise 1 milyar liralık yatırım yapacağını duyurdu.

Teknosa CEO’su Sitare Sezgin, global tüketici elektroniği pazarının geçtiğimiz yıl yüzde 3 küçülerek 813 milyar dolara gerilediğini, Türkiye’de ise yüzde 40 büyüme ile 22,5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Sezgin “Teknosa olarak biz de ciromuzu enflasyon muhasebesine göre 47,3 milyar TL’ye, net kârımızı da 748 milyon TL’ye çıkardık. e-Ticaret brüt işlem hacmimizi (GMV) yüzde 68 artırarak, 10,1 milyar TL’ye taşıdık. Dijital dönüşüm programımızla her alanda performansımızı artırdık. Web sitemizdeki trafik iki kat arttı. Müşteri sayımız yüzde 45, ‘Tavsiye Edilme Skoru’muz 30 puan arttı. Pazaryeri dâhil e-Ticaret payımız 2,3 kat artış gösterdi. Pazar payımızda 1,5 puan artış oldu” dedi.

Sezgin, 2024 yılında dijitalleşme, çoklu kanalda müşteri deneyimi, teknolojik altyapı, IT, yapay zekâ çözümleri, mağaza açılışları ve renovasyon için 1 milyar TL yatırım planladıklarını belirterek, “64 ilde 180 mağaza ile faaliyet gösteriyoruz. Bu yıl iki yeni mağaza açtık. 8 yeni mağaza daha açacağız. Sektörümüzdeki ilk teknoloji odaklı Pazaryeri’nde ürün çeşitliliğimizi 36 kat artırıp, 200 bin adede çıkardık. Yakın zamanda wellbeing için ürün gamımızı genişleterek, teknosa.com’da özel bir sekme açtık. Bu yeniliğimizle Türkiye’de kendi sektörümüzde wellbeing konusunu sahiplenen ilk şirket olduk. Pazaryeri ile daha da güçlendirdiğimiz dijital kanallarımızla e-Ticaret brüt işlem hacmimizi iki katına çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.