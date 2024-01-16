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    Tesla'nın insansı robotu Optimus tekstil işçisi oldu, tişört katladı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Milyarder iş insanı Elon Musk, Tesla mühendisleri tarafından geliştirilen insansı robot Optimus'un yeni yeteneklerini gözler önüne seren bir video yayınladı. Sosyal medya ağı X'teki videoda Optimus'un bir insan tekstil işçisi gibi tişört katladığı görülüyor.

    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, insansı robot prototipi Optimus'a ("Tesla Bot" da deniliyor) her geçen gün yeni yetenekler kazandırıyor. Şirketin CEO'su Elon Musk, 2021'de tanıtılan Optimus'un gelişimini gözler önüne seren yeni bir video yayınladı. 

    Musk'ın yayınladığı videoda, Optimus'un tişört katladığı görülüyor. İnsansı robotun bir tekstil işçisi gibi sepetten bir tişörtü çıkararak katlaması hayrete düşürdü.

    Milyarder iş insanı videonun açıklamasına, "Optimus tişört katlıyor." yazdı. Devam niteliğindeki paylaşımında ise Musk, Optimus'un gelecekteki yeteneklerine ilişkin şu şekilde bir değerlendirme yaptı:

    "Optimus bunu henüz otonom olarak yapamıyor ancak kesinlikle bunu tamamen otonom olarak ve gelişigüzel bir ortamda yapabilecek. Sadece bir tişörtün olduğu kutulu sabit bir masaya ihtiyaç duymayacak."

    Musk'ın paylaşımı;

    İNSANSI ROBOT OPTIMUS ZAYIFLADI, HIZI ARTTI 

    Geçtiğimiz yıl yayınlanan videolarda ise Optimus'un nesneleri sıralayabildiğini, tek ayak üzerinde durabildiğini, yoga ve meditasyon egzersizleri yaptığını görmüştük. 

    Bir önceki video Optimus'un hızı da dikkat çekmişti. Tesla, Optimus'un ayaklarını ve ellerini daha hassas şekilde hareket ettirebildiğini, özel olarak tasarlanan donanımların ve motorların üzerinde kurulduğunu, eskiye kıyasla yüzde 30 daha hızlı hareket edebildiğini, dengesini daha iyi koruyabildiğini, boynunu iki eksende hareket ettirebildiğini ve 10 kilogram daha hafif olduğunu açıklamıştı.

    Ayrıca yeni elleriyle Optimus, artık tüm parmakları üzerinde hassas basınç algılaması gerçekleştirebiliyor. Yani insansı robot çok daha kolay bir şekilde yumurta kırabiliyor. 

    Elon Musk, insansı robotun tekrar eden sıkıcı ve tehlikeli görevleri yerine getirmesi için tasarlandığını söylemişti. Şimdilik Optimus, özellikle fabrikalarda çalışması için geliştiriliyor ancak Musk, Optimus'un evlere de gireceğini iddia ediyor.

    Musk'a göre insansı robot Optimus, yemek pişirme, çim biçme ve yaşlı bakımı gibi işleri yapabilecek. Ancak Optimus'un bu kadar gelişebilmesi için en az 10 yıl kadar sabretmemiz gerekiyor. 

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TeslaRobotTeknoloji
    Haberler > Teknoloji > Tesla'nın insansı robotu Optimus tekstil işçisi oldu, tişört katladı
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