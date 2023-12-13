Tesla 'insanların yerini alacak' diyerek duyurdu... Optimus Gen 2 robotu ağızları açık bıraktı

13 Aralık 2023 16:21 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 16:21

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tesla'nın X (Twitter) hesabından yayınladığı yeni bir videoda insansı robot Optimus'un gelişimi gözler önüne serildi. "Optimus Gen 2" olarak adlandırılan yeni sürümde robotun boynunu ve kollarını bir insan gibi hareket ettirdiği görüldü. Robot, önceki versiyonuna göre yüzde 30 daha fazla yürüme hızına sahip ve aynı zamanda 10 kilogram daha hafif.

Aynı zamanda daha iyi denge ve kontrole sahip olan Optimus Gen 2'nin tüm parmaklarında dokunsal algılama özelliğine sahip daha hızlı, 11-DoF elleri mevcut. Şirket bu özelliği videoda, robotun bir yumurtayı tutmasını sağlayarak gösterdi.

Tesla'nın yayınladığı video, ikinci nesil Optimus robotlarının müzik eşliğinde dans etmesiyle bitiyor. Videoyu izleyenler etkiliyeci bulduklarını söylerken, Optimus'un ilk sürümü bu kadar heyecan oluşturmamıştı.

OPTIMUS GEN 2 İNSANSI HAREKETLERİYLE HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Öte yandan, Optimus Gen 2'nin gösterisindeki hareketleri o kadar hatasızdı ki Tesla Bot ekibinden bazı isimler kendilerini, sosyal medya paylaşımları ile görüntülerin gerçek olduğunu açıklamak zorunda hissetti. Tesla Bot ekibi üyeleri ayrıca videodaki robotların hareketlerinin hızlandırılmadığını, gerçek zamanlı olarak kaydedildiğinin altını çizdi.

Optimus Gen 2 robotunun yetenekleri oldukça etkileyici, özellikle de Tesla'nın insansı robot programının iki yıldan uzun bir süre önce başladığı gerçeği göz önüne alındığında. Tesla, Ağustos 2021'deki ilk AI Day (Yapay Zeka Günü) etkinliğinde insansı bir robot yapma niyetini açıklamıştı ve o zamanlar şirketin sahip olduğu tek şey statik bir model ve sahnede dans eden robot kostümü giymiş bir adamdı.

Eylül 2022'de düzenlenen Yapay Zeka Günü 2'de ise Tesla, Optimus'un ilerleyişini gösterdi. O gün Tesla, insan yardımı olmadan kendi başına yürüyen, kullanıma hazır parçalardan oluşan "Bumblebee" adlı bir geliştirme prototipini gösterebilmişti.

OPTIMUS GEN 1 DE DUYURULDU

Şirket ayrıca Tesla mühendislerince tasarlanmış aktüatörler ve sensörlerle donatılmış daha gelişmiş bir Optimus robotunu da duyurdu. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan videoda, "Optimus Gen 1" olarak adlandırılan daha gelişmiş Optimus prototipi, "Bumblebee"ye göre daha yumuşak hareketlere sahipti ancak henüz kendi ayakları üzerinde duramıyordu. Ancak Mayıs 2023'te Tesla, Optimus Gen 1'in kendi başına yürüdüğünü gösteren bir video yayınladı ve Eylül 2023'te robot nesneleri renklerine göre sıralıyordu. Biraz denge gerektiren bazı yoga hareketlerini bile yapabiliyordu.