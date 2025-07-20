TikTok Türkiye’de 5 milyon videoyu sansürledi

TikTok, 2025 yılının Ocak-Mart döneminde Türkiye’de 5 milyon videoyu sansürledi.

ÖMER TEMÜR - TikTok, 2025 yılının Ocak-Mart dönemine ait Topluluk Kuralları Uygulama Raporu’nu yayınladı. Rapora göre, yılın ilk üç ayında dünya genelinde topluluk kurallarını ihlal ettiği belirlenen 211 milyondan fazla video platformdan kaldırıldı.

Bu içeriklerin yüzde 99’undan fazlası kullanıcı bildirimi olmadan, yüzde 94’ü ise 24 saat içinde silindi. Raporda Türkiye’ye ilişkin veriler de dikkat çekti. TikTok, aynı dönemde Türkiye’de toplam 5 milyon 38 bin 255 videoyu kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle yayından kaldırdı.

Türkiye’deki içeriklerin yüzde 99,2’si kullanıcı bildirimi olmadan tespit edilirken, yüzde 95,9’u yirmi dört saat içinde sistemden çıkarıldı. Raporda en yoğun müdahalenin, gençlerin güvenliğini tehdit eden, yaş sınırı ihlalleri bulunan ve yanıltıcı bilgi içeren içeriklere yapıldığı görüldü. Buna göre gençlere yönelik istismar politikası kapsamında kaldırılan içerikler, toplam kaldırmaların yüzde 39,4’ünü oluşturdu.