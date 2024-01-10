Togg T10F'te yok yok, 2024'e damga vuracak modelin özellikleri göz doldurdu

10 Ocak 2024 00:26 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 00:47

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES'te merakla beklenen sedan modelini tanıttı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli doğuştan elektrikli sedan aracı olan Togg T10F, RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak.

600 KİLOMETRE MENZİL KAPASİTESİNE SAHİP

160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak. T10F’in 0-100 km/s hızlanması 4,6 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor.

Modern tasarımı ve yenilikçi özellikleriyle ön plana çıkan Togg T10F, ABD'nin Las Vegas kentindeki CES fuarında basına kapılarını açtı. Dijital İletişim Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, otomobili TGRT Haber TV ekranlarında değerlendirdi.

"TOGG'UN VAR OLMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Togg'un tüketici elektroniği fuarında olmasının yerli ve milli teknolojimiz Togg'un görücüye çıkması ve dünyaya tanıtılması anlamına geldiğini vurgulayan Ali Murat Kırık, "Bildiğiniz üzere burada 3750 personel söz konusu. Ciddi bir çalışma var oluyor ve bu çalışmaların aslında semeresini görmemiz de Türkiye açısından son derece önemli" ifadesini kullandı.

"DÜNYA GENELİNDEKİ KULLANICILARIN BEKLENTİLERİNİ KARŞILIYOR"

Aracın tüm dünya genelindeki kullanıcıların beklentilerini karşılayacak bir otomobil olduğuna dikkati çeken Kırık, "Aslında bakarsanız bu akıllı bir cihaz. Dikkat ederseniz Togg için söylenen bir 'otomobil' ya da 'araç' değil, akıllı cihaz. Özellikle burada gençlerin de ilgisinin çekildiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kırık, herkesin Togg almak için var gücüyle uğraştığını dile getirdi. Elon Musk'ın bu sektörde başı çeken isim olduğunu hatırlattı, "artık Togg'un da ciddi manada rakip olacağının altını çizmemiz gerekiyor. Ve özellikle de akıllı cihaz olması sebebiyle kazaları minimum düzeye indirgemiş olacak. Bunun da dikkat çekici bir özellik olduğunu ifade etmemiz gerekiyor." dedi.

GENEL SİPARİŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Özellikle Togg'un son modeline yoğun bir ilgi olduğunu kaydeden Kırık, Togg için genel siparişlerin açılacağını ve kura olmamasının çok büyük bir avantaj olduğunu dile getirdi. Aracın Trumore üzerinden satışa çıkarılacağını vurgulayan Kırık, online olarak satın almak isteyenlerin bu platforma yöneleceğini vurguladı.

TOGG T10F ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATI

Togg'un açıkladığı bilgiye göre, T10F 2025 yılı içerisinde önce Türkiye’de sonra Avrupa pazarında kullanıcılarla buluşacak. Şirket, T10F modelinin fiyatı hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapmadı.