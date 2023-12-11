Türk mühendislerin elinden üretildi, Japonları bile geride bıraktı! Yüzde yüz yerli: Tüm dünyadan sipariş yağıyor

11 Aralık 2023 10:32 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 11:11

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Savunma alanında önemli adımlar atan ve yüksek teknoloji üretim sağlayan Alp Havacılık, Türk yönetici ve mühendis kadrolarıyla önemli işler yapmaya devam ediyor. Şuan için şirket helikopter ve iniş teknikleri için parçalar üretmekte. Yapılan son üretim ise tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Türk mühendislerin elinden üretildi, Çinliler bile hayran kaldı!

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 3. MARKASI

Yaptığı üretimlerle Türkiye’nin havacılık ve uzay ihracatının yüzde 20’sine katkıda bulunan Alp Havacılık, GÖKBEY, ATAK-2, KAAN gibi özgün hava platformlarına tasarım ve üretim desteği sağlıyor.

JAPAONLARI BİLE GERİDE BIRAKTI

GÖKBEY helikopterine güç verecek milli TEI TS1400 turboşaft motorunun alt sistemi olan aksesuar dişli kutusunun tasarım, test ve üretimini başarıyla gerçekleştiren Alp Havacılık, Japonları bile geride bıraktı. Türkiye’nin milli helikopteri GÖKBEY’de kullanılan aksesuar dişli kutusu, helikopterin ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.

TÜM DÜNYADAN SİPARİŞ YAĞIYOR

Alp Havacılık'ın tasarım kabiliyetleri, milli muharip uçak KAAN'a yönelik projelerde de kullanılacak. Yivli Kramiyer Dişli Mekanizması ve Dümen Mekanizması gibi önemli ürünler, KAAN uçağında yer alacak. Ayrıca, Dümen Mekanizması için alınan 40 setlik siparişin teslimatları 2024 yılının ikinci yarısında başlayacak.