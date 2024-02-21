Türk savunma sanayisi zirveye tırmanıyor

Türkiye, savunma sanayisindeki çarpıcı ilerlemelerle adeta zirveye tırmanıyor. Gökyüzünde hakimiyet kurma hedefiyle hareket eden Türkiye'nin hava kuvvetleri, envanterini güçlendirmeye devam ediyor. Globalfire isimli internet sitesi, 2024 yılının dünyadaki en güçlü hava kuvvetleri sıralamasını yayınladı ve Türkiye, Yunanistan, İsrail, Fransa gibi ülkeleri geride bırakarak ilk 10'a girdi.

Fransa, listenin 10. sırasında yer alıyor. Avrupa'nın en büyük ordularından birine sahip olan ülke, 2023 yılında sadece askeri alanda 50 milyar dolar harcadı. Fransız Hava Kuvvetleri, 141 bin aktif askerle 972 hava gücü unsuruna sahip.

Türkiye ise listede 9. sırada yer alıyor. 2023 yılında savunma alanındaki yatırımlarını 40 milyar dolarlık bir bütçe ile güçlendiren Türkiye'nin, 520 bin aktif askeri ve 400 bin yedek askeri bulunuyor. Türk Hava Kuvvetleri, 1069 uçak ve helikopterle özellikle İHA ve SİHA alanında öne çıkıyor. Ayrıca, 2 bin 200'den fazla tank, 60 bine yakın zırhlı araç ve S-400 hava savunma sistemine sahip.