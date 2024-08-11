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Haberler > Teknoloji > Turkcell ile iş birliğine gitti... Nubia’nın yeni akıllı telefonları Türkiye’de

Turkcell ile iş birliğine gitti... Nubia’nın yeni akıllı telefonları Türkiye’de

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Turkcell ile iş birliğine gitti... Nubia’nın yeni akıllı telefonları Türkiye’de

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çin merkezli Nubia, yeni akıllı telefon modellerini Türkiye’deki tüketicilere buluşturmak üzere. Turkcell’le birliği anlaşmasını imzalayan Nubia, 3 yeni modeli satışa sunacak.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ  -  Nubia, yeni akıllı telefon modellerini Türkiye’deki tüketicilere buluşturmak üzere... Türkiye’nin önde gelen cep telefonu operatörlerinden Turkcell’le stratejik bir iş birliği anlaşmasını imzaladığını duyurdu.

ZTE Mobil Cihazlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Jiade Zhu iş birliği anlaşması kapsamında Nubia’nın Flip 5G, Z60 Ultra ve V50 Vita modellerini Turkcell aracılığıyla satışa sunacaklarını söyledi.

Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal da en iyi ve en son teknolojileri müşterilerle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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