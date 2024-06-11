TUSAŞ'ta bayrak değişimi! Genel Müdür Mehmet Demiroğlu oldu
Teknoloji Haberleri / Anadolu Ajansı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde (TUSAŞ) bayrak değişimi yaşandı. TUSAŞ yönetim kurulu başkanlığına Ömer Cihad Vardan, genel müdürlük görevine ise Mehmet Demiroğlu getirildi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) bugün gerçekleştirilen 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesinde yeni yönetim kurulunu belirledi.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI DEĞİŞTİ
Yeni yönetim kurulunun belirlenmesinin ardından gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan'ın yerine, TUSAŞ'ta yönetim kurulu başkanvekili olarak görev yapan Ömer Cihad Vardan seçildi.
GENEL MÜDÜR MEHMET DEMİROĞLU OLDU
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in yerine ise TUSAŞ'ta Helikopter Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Demiroğlu getirildi.
DEMİROĞLU KİMDİR?
Makine Mühendisi olan Demiroğlu, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek Lisans, Renssealer Polytechnic Institute’de yaptıktan sonra doktorasını da Renssealer Polytechnic Institute’de yaptı.
Kariyerine ilk olarak Eskişehir Hava İkmal Merkezi’nde 1996-1997 arasında başladı. Ardından şu görevlerde bulundu:
Proje Mühendisi, Advanced Innovative Technologies Proje Mühendisi, 1996-2001
Proje Yöneticisi, Pro/Solutions International Proje Yöneticisi , 2001-2004
Tasarım Mühendisi, GE Global Research Center, 2004-2009
Storage Tasarım Mühendisi, GE Energy Storage, 2009-2010
Uzman Tasarım Mühendisi, GE Energy,2010-2012
Kurucu Ortak ve Genel Müdür, GRTC, 2012-2014
Ar-Ge Direktörü, BMC Power, 2014-2017
Genel Müdür Yardımcısı, BMC Power, 2017-2018
Turboşaft Program Direktörü, TEİ, 2018-2020
Ar-Ge Direktörü, 2020-2021
TUSAŞ Akademi Başkanı,2021-2022
Helikopter Genel Müdür Yardımcısı, TUSAŞ
Kaynak: Anadolu Ajansı