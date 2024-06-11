TUSAŞ'ta bayrak değişimi! Genel Müdür Mehmet Demiroğlu oldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde (TUSAŞ) bayrak değişimi yaşandı. TUSAŞ yönetim kurulu başkanlığına Ömer Cihad Vardan, genel müdürlük görevine ise Mehmet Demiroğlu getirildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) bugün gerçekleştirilen 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesinde yeni yönetim kurulunu belirledi.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI DEĞİŞTİ

Yeni yönetim kurulunun belirlenmesinin ardından gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan'ın yerine, TUSAŞ'ta yönetim kurulu başkanvekili olarak görev yapan Ömer Cihad Vardan seçildi.

GENEL MÜDÜR MEHMET DEMİROĞLU OLDU

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in yerine ise TUSAŞ'ta Helikopter Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Demiroğlu getirildi.

DEMİROĞLU KİMDİR?

Makine Mühendisi olan Demiroğlu, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek Lisans, Renssealer Polytechnic Institute’de yaptıktan sonra doktorasını da Renssealer Polytechnic Institute’de yaptı.

Kariyerine ilk olarak Eskişehir Hava İkmal Merkezi’nde 1996-1997 arasında başladı. Ardından şu görevlerde bulundu:

Proje Mühendisi, Advanced Innovative Technologies Proje Mühendisi, 1996-2001

Proje Yöneticisi, Pro/Solutions International Proje Yöneticisi , 2001-2004

Tasarım Mühendisi, GE Global Research Center, 2004-2009

Storage Tasarım Mühendisi, GE Energy Storage, 2009-2010

Uzman Tasarım Mühendisi, GE Energy,2010-2012

Kurucu Ortak ve Genel Müdür, GRTC, 2012-2014

Ar-Ge Direktörü, BMC Power, 2014-2017

Genel Müdür Yardımcısı, BMC Power, 2017-2018

Turboşaft Program Direktörü, TEİ, 2018-2020

Ar-Ge Direktörü, 2020-2021

TUSAŞ Akademi Başkanı,2021-2022

Helikopter Genel Müdür Yardımcısı, TUSAŞ