Uluslararası Uzay İstasyonu'nu birbirine katan domates bulundu

11 Aralık 2023 12:16 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 12:16

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Haber Merkezi

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) domates gizemi nihayet çözüldü. Mart ayında bir deneyin parçası olarak NASA astronotu Frank Rubio tarafından yetiştirilen minik bir domates kaybolmuştu. Kayıp domatesin kalıntıları sekiz aydan uzun bir süre sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ortaya çıktı.

NASA astronotu Jasmin Moghbeli, geçtiğimiz günlerde UUİ'nin kuruluşunun 25. yıldönümünü nedeniyle yayınlanan bir canlı etkinlikte, "Frank Rubio uzun süredir domates yemekle suçlanıyordu. Ama onu temize çıkarabiliriz. Domatesi bulduk." dedi. Moghbeli domatesin nerede bulunduğunu veya ne durumda olduğunu ise açıklamadı.

Bu olay astronot Rubio için uzay istasyonunda küçük bir şakaya dönüşmüştü. 2,5 santimetre genişliğindeki Red Robin domatesi, Rubio'nun bazı büyüme sorunlarına rağmen bizzat ilgilendiği "Veg-05" deneyinin son hasadının bir parçasıydı.

REKORTMEN ASTRONOT DOMATESİ YEMEKLE SUÇLANDI

Her UUİ astronotu, 29 Mart 2023'teki hasattan sonra domates örnekleri aldı ancak Rubio'nun Ziploc poşette (kilitli torba) saklanan payı, o bir ısırık alamadan uçup gitti. Dünya'ya döndükten sonraki bir röportajında astronot, "Domatesi cırt cırtlı bantla bantladığımdan eminim. Ama geri geldiğimde gitmişti. En çok da domatesi yemediğimi kanıtlamak için onu bulmak istiyordum." dedi.

Kayıp domates ilk defa 13 Eylül'de kamuoyunda tartışılmıştı. O tarihte Rubio, uzayda kalış rekoru da kırdı. 27 Eylül'de Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitry Petelin ile birlikte Dünya'ya dönen Rubio, planlanan altı aylık süreden iki kat daha fazla, 371 gün uzayda kalarak "uzayda en uzun süre kalan ABD'li astronot" oldu.

Eylül ayında UUİ'nin canlı yayınına katılan Rubio, kayıp domates için, "O şeyi aramak için çok fazla saat harcadım. Bir gün ortaya çıkacağından ve yıllar sonra beni haklı çıkaracağından eminim." dedi.

Altı yatak odalı bir evden daha büyük olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun mikro yerçekiminde her şey bir anda uçup gidebiliyor. NASA, genellikle havalandırma girişlerini kontrol etmeye odaklansa da 25 yıldır yüzlerce malzeme ve eşyayla doldurulan istasyonda her şeyin tek tek izini sürmek oldukça zor.

Ayrıca, Rubio'nun bağlı bulunduğu ekip onlarca bilimsel deney yaptığı için küçük bir domatesi aramakla meşgul olmadı.

Dünya'ya döndüğünde yaptığı açıklamada ABD'li astronot durumu abartarak, 18 ila 20 saat domatesi aradığını söyledi. Rubio domatesin bir gün bulunacağını umarak şöyle diyordu: "Oradaki nem oranı yüzde 17 civarında. Muhtemelen ne olduğunu anlayamayacağınız kadar kurumuştur. Umarım bir gün birisi onu bulur, küçük, buruşmuş bir şey olacaktır."